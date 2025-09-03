  1. Privatkunden
Wirtz-Absage kein Gesichtsverlust Marcel Reif: «Wenn die Bayern wollen, dann können sie auch 125 Millionen hinlegen»

Patrick Lämmle

3.9.2025

Reif über Wirtz-Absage: «Wenn die Bayern wollen, dann können sie auch 125 Millionen hinlegen»

Reif über Wirtz-Absage: «Wenn die Bayern wollen, dann können sie auch 125 Millionen hinlegen»

03.09.2025

Der Wechsel von Florian Wirtz zu Liverpool war für Bayern München eine herbe Niederlage auf dem Transfermarkt. Für blue Sport Experte Marcel Reif sind die Münchner aber immer noch eine attraktive Adresse. 

Syl Battistuzzi

03.09.2025, 19:30

Die Bundesliga habe auch im internationalen Vergleich den Anschluss verloren und längst an Ansehen und Strahlkraft eingebüsst, betonte jüngst Oliver Kahn. «Die Premier League und La Liga heben sich deutlich ab. Jeder kennt die Stars und Mannschaften», befand der frühere Weltklasse-Goalie, der von 2021 bis 2023 auch Bayern-Boss war. 

Bayern zu dominant. Kahn: Bundesliga längst nicht mehr «ehrlichster Wettbewerb»

Bayern zu dominantKahn: Bundesliga längst nicht mehr «ehrlichster Wettbewerb»

Dass sich der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz lieber für einen Wechsel von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool entschieden hat als für eine Zukunft beim FC Bayern, ist für blue Sport Experte Marcel Reif aber kein Alarmsignal. 

«Wirtz wollte entweder zu Real Madrid oder zu Bayern oder zu Liverpool. Wenn die Bayern wollen, dann können sie auch 125 Millionen hinlegen. Da haben sie ein bisschen gezögert», hält er fest. Wirtz habe nicht München abgesagt, weil die Bayern nicht gut genug seien, sondern er habe den grossen Schritt machen wollen, raus aus der deutschen Komfortzone, glaubt Reif.

Für ihn hat der deutsche Rekordmeister immer noch genügend Strahlkraft. «Wenn die Bayern einen Spieler wirklich haben wollen, haben sie die Mittel.»

Gerüchte um Rücktritt. Schmeisst Max Eberl bei Bayern München hin?

Gerüchte um RücktrittSchmeisst Max Eberl bei Bayern München hin?

Marcel Reif: «Die Entlassung von ten Hag war alternativlos»

Marcel Reif: «Die Entlassung von ten Hag war alternativlos»

03.09.2025

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

02.09.2025

Die 10 teuersten Sommertransfers 2025

Die 10 teuersten Sommertransfers 2025

02.09.2025

Putin stimmt Treffen mit Selenskyj zu – unter einer Bedingung﻿
Der neue Kindsgibändel kommt bei Lehrpersonen und Eltern gar nicht gut an
Ein Toter und acht Verletzte nach schwerem Unfall auf der A14
Putin und Xi träumen vom ewigen Leben
Traditionsbetrieb im Bündnerland macht dicht – E-Mobilität ist schuld

Transfer-Sommer. Klubs gaben fast zehn Milliarden Dollar aus

Transfer-SommerKlubs gaben fast zehn Milliarden Dollar aus

Avdullahu sagte der Nati ab. «Mein Herz hat mir gesagt, dass ich für mein Land, den Kosovo, spielen soll»

Avdullahu sagte der Nati ab«Mein Herz hat mir gesagt, dass ich für mein Land, den Kosovo, spielen soll»

«Ich Idiot spielte in Dior-Schuhen». Sion-Präsident Constantin verletzt sich bei Gala-Spiel an beiden Beinen

«Ich Idiot spielte in Dior-Schuhen»Sion-Präsident Constantin verletzt sich bei Gala-Spiel an beiden Beinen

Reif über Bayern-Neuzugänge: «Jackson kein super Mittelstürmer

Reif über Bayern-Neuzugänge: «Jackson kein super Mittelstürmer

03.09.2025

Reif über Wirtz-Absage: «Wenn die Bayern wollen, dann können sie auch 125 Millionen hinlegen»

Reif über Wirtz-Absage: «Wenn die Bayern wollen, dann können sie auch 125 Millionen hinlegen»

03.09.2025

Marcel Reif: «Die Entlassung von ten Hag war alternativlos»

Marcel Reif: «Die Entlassung von ten Hag war alternativlos»

03.09.2025

Reif: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass Eberl den Bettel hinschmeisst»

Reif: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass Eberl den Bettel hinschmeisst»

02.09.2025

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

02.09.2025

Reif über Bayern-Neuzugänge: «Jackson kein super Mittelstürmer

Reif über Bayern-Neuzugänge: «Jackson kein super Mittelstürmer

Reif über Wirtz-Absage: «Wenn die Bayern wollen, dann können sie auch 125 Millionen hinlegen»

Reif über Wirtz-Absage: «Wenn die Bayern wollen, dann können sie auch 125 Millionen hinlegen»

Marcel Reif: «Die Entlassung von ten Hag war alternativlos»

Marcel Reif: «Die Entlassung von ten Hag war alternativlos»

Reif: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass Eberl den Bettel hinschmeisst»

Reif: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass Eberl den Bettel hinschmeisst»

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

