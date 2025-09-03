Reif über Wirtz-Absage: «Wenn die Bayern wollen, dann können sie auch 125 Millionen hinlegen» 03.09.2025

Der Wechsel von Florian Wirtz zu Liverpool war für Bayern München eine herbe Niederlage auf dem Transfermarkt. Für blue Sport Experte Marcel Reif sind die Münchner aber immer noch eine attraktive Adresse.

Die Bundesliga habe auch im internationalen Vergleich den Anschluss verloren und längst an Ansehen und Strahlkraft eingebüsst, betonte jüngst Oliver Kahn. «Die Premier League und La Liga heben sich deutlich ab. Jeder kennt die Stars und Mannschaften», befand der frühere Weltklasse-Goalie, der von 2021 bis 2023 auch Bayern-Boss war.

Dass sich der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz lieber für einen Wechsel von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool entschieden hat als für eine Zukunft beim FC Bayern, ist für blue Sport Experte Marcel Reif aber kein Alarmsignal.

«Wirtz wollte entweder zu Real Madrid oder zu Bayern oder zu Liverpool. Wenn die Bayern wollen, dann können sie auch 125 Millionen hinlegen. Da haben sie ein bisschen gezögert», hält er fest. Wirtz habe nicht München abgesagt, weil die Bayern nicht gut genug seien, sondern er habe den grossen Schritt machen wollen, raus aus der deutschen Komfortzone, glaubt Reif.

Für ihn hat der deutsche Rekordmeister immer noch genügend Strahlkraft. «Wenn die Bayern einen Spieler wirklich haben wollen, haben sie die Mittel.»

