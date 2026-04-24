Union-Trainerin Marie-Louise Eta gestikuliert. Bild: Keystone

Die Trainerin Marie-Louise Eta kann die Sieglos-Serie von Union Berlin auch im zweiten Versuch nicht stoppen. Die Eisernen bleiben im Abstiegskampf.

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Union Berlin verlor am Freitagabend auswärts bei Leipzig 1:3. Damit warten die Berliner seit fünf Spielen auf einen Sieg. Die Leipziger bleiben mit dem fünften Sieg in Serie dagegen klar auf Kurs Königsklasse.

Max Finkgräfe (22. Minute) erzielte vor 47'800 Zuschauern die Führung, Romulo (25.) erhöhte umgehend. Nach dem Wechsel traf auch Ridle Baku (63.) für Leipzig. Immerhin gelang Danilho Doekhi in der 78. Minute der Anschlusstreffer.