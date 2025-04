Mario Eggimann erhält in Karlsruhe eine neue Aufgabe. imago

Mario Eggimann wird neuer Geschäftsführers Sport des Karlsruher SC. Einstimmig hat sich der Beirat für den Schweizer entschieden, der bislang Vizepräsident des deutschen Zweitligisten war.

«Wir sind sehr froh, dass wir Mario Eggimann für uns in dieser so wichtigen Position gewinnen konnten. Im Laufe des Prozesses, den Eggimann federführend für uns umgesetzt hat, ist uns klargeworden, dass er die beste Lösung ist», wird KSC-Präsident Holger Siegmund-Schultze in einer Mitteilung zitiert. Der bisherige Sportchef Sebastian Freis wird freigestellt.

Eggimann, der seine Ämter als Vizepräsident und Beiratsmitglied mit der neuen Funktion beim KSC abgibt, freut sich auf die neue Aufgabe: «Meine erste Aufgabe wird es sein, das Thema Kaderplanung weiter voranzutreiben. Ich bin davon überzeugt, dass wir insgesamt gut aufgestellt sind, aber wir wollen nun in unserer Entwicklung in allen Bereichen gemeinsam den nächsten Schritt machen.»

Karlsruhe steht in der 2. Bundesliga aktuell auf dem 9. Platz, hat vier Spieltage vor dem Saisonende fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Eggimann gilt beim KSC als Kult-Spieler. Er bestritt von 2002 bis 2008 176 Partien für den Verein und amtete 2007 als Captain, als Karlsruhe in die Bundesliga zurückkehrte. Für die Schweiz bestritt er zehn Länderspiele.