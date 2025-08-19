Lothar Matthäus nimmt kein Blatt vor den Mund. Keystone

Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist bekannt dafür, seine Meinung klar zu äussern. Nun knöpft er sich mal wieder die Bayern vor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lothar Matthäus widerspricht Bayern-Star Harry Kane, der die Kaderbreite kritisch sieht.

Der deutsche Rekordnationalspieler hat auch wenig Verständnis dafür, dass Trainer Kompany den jungen Talenten nicht mehr Vertrauen schenkt.

Am Freitag startet die neue Bundesliga-Saison. Einen Titel haben die Bayern in dieser Saison aber bereits wieder eingetütet.

Nach dem 2:1-Sieg im Franz-Beckenbauer-Supercup gegen Stuttgart schlägt Harry Kane Alarm. Seiner Meinung nach fehlt die Breite im Kader. In seiner «Sky»-Kolumne kontert Matthäus den Stürmerstar.

Kane meinte, dass der diesjährige Bayern-Kader einer der kleinsten sei, in dem er je gespielt habe. Matthäus sieht das anders: «Diaz und Tah sind absolute Verstärkungen und auch im Zentrum hat man mit Tom Bischof einen richtig guten Mann dazu bekommen. Zudem kehren Jamal Musiala, Alphonso Davies und auch Hiroki Ito nach ihren Verletzungen spätestens dann zurück, wenn es um die Titel geht.»

Hinzu kämen junge Talente wie Lennart Karl (17), Jonah Kusi-Asare (18) oder Wisdom Mike (16). «Diesen Spielern sollte man nun eine Chance geben und ich finde nicht, dass der Kader – selbst ohne den gehandelten Christopher Nkunku – zu klein ist», schreibt Matthäus weiter.

Und daher rührt auch die Kritik an Trainer Vincent Kompany. Dass Karl und Bischof erst in der Nachspielzeit eingewechselt worden seien, findet er «völlig unverständlich». Schliesslich hätten in den Testspielen mehrere Bayern-Talente gezeigt, dass sie bei den Profis mitspielen könnten. «Junge Spieler brauchen Selbstvertrauen und mit solchen Entscheidungen nimmt Kompany ihnen das.»

So richtig los geht es für die Bayern am Freitagabend. Beim Bundesliga-Auftakt empfangen Kane und Co. RB Leipzig.