Neuer Trainer für Bayer Leverkusen hat ten Hags Nachfolger gefunden

dpa

8.9.2025 - 13:07

Kasper Hjulmand soll neuer Bayer-Trainer werden. (Archivfoto)
Keystone
Keystone

Nach dem Blitz-Aus von Erik ten Hag hat Bayer Leverkusen Medienberichten zufolge einen neuen Trainer gefunden. Kasper Hjulmand soll die Werkself nach dem chaotischen Saisonstart stabilisieren.

DPA

08.09.2025, 13:07

08.09.2025, 13:15

Der frühere dänische Nationaltrainer Kasper Hjulmand wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge neuer Chefcoach bei Bundesligist Bayer Leverkusen. Der 53 Jahre soll damit auf den Niederländer Erik ten Hag folgen, von dem sich die Rheinländer Anfang September getrennt hatten. Das berichtete zuerst der «Kicker». In den kommenden Tagen soll demnach ein Vertrag unterschrieben werden. Auch die «Bild» schrieb von einer Einigung. 

Trainer-Knall in Leverkusen. Marcel Reif: «Die Entlassung von ten Hag war alternativlos»

Trainer-Knall in LeverkusenMarcel Reif: «Die Entlassung von ten Hag war alternativlos»

Ten Hag hatte die Mannschaft erst am 1. Juli als Nachfolger von Startrainer Xabi Alonso übernommen und wurde nur zwei Monate später schon wieder beurlaubt. Neben den sportlich ausbleibenden Erfolgen – eine Niederlage zum Bundesligaauftakt gegen Hoffenheim und ein Unentschieden in Bremen – soll es auch menschlich nicht zwischen ten Hag und den Spielern sowie den Bayer-Funktionären gepasst haben. Vorübergehend hatten der Assistenz-Trainerstab um die Niederländer Rogier Meijer und Andries Ulderink die Trainingsarbeit übernommen.

Furore bei der EM 2021 mit Dänemark, frühes Ende in Mainz

Nun soll Hjulmand den grossen Umbruch beim Vizemeister nach den Abgängen von Leistungsträgern wie Florian Wirtz, Jonathan Tah oder Granit Xhaka gestalten. Der Däne ist in der Bundesliga kein Unbekannter. Vor elf Jahren arbeitete er mit mässigem Erfolg als Chefcoach in Mainz und wurde nach nur einem Dreivierteljahr wieder beurlaubt. 

«Das ist beispiellos». Ten Hag rechnet nach Blitz-Entlassung mit Leverkusen ab

«Das ist beispiellos»Ten Hag rechnet nach Blitz-Entlassung mit Leverkusen ab

Als Nationaltrainer seines Heimatlandes sorgte er bei der durch das Coronavirus auf 2021 verschobenen Europameisterschaft für Furore. Damals schieden die Dänen erst im Halbfinale mit 1:2 gegen England aus. Schlechter lief es mit dem Vorrunden-Aus bei der WM 2022 in Katar. Das 0:2 im EM-Achtelfinale 2024 in Dortmund gegen Deutschland war Hjulmands letztes Spiel als Nationaltrainer.

Marcel Reif: «Die Entlassung von ten Hag war alternativlos»

Marcel Reif: «Die Entlassung von ten Hag war alternativlos»

03.09.2025

Murat Yakin: «Ein Montagabend-Spiel ist am Fernseher gemütlicher»

Murat Yakin: «Ein Montagabend-Spiel ist am Fernseher gemütlicher»

Am Montag trifft die Schweiz auf Slowenien. Einen Tag vor Anpfiff wurden etwas über 10’000 Tickets verkauft. Darauf angesprochen meinte Nati-Coach Murat Yakin an der Medienkonferenz, dass sich wohl viele das Spiel vor dem Fernseher anschauen werden.

07.09.2025

Fussball: Nagelsmann genervt von Pfiffen bei Länderspiel

Fussball: Nagelsmann genervt von Pfiffen bei Länderspiel

STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Julian Nagelsmann, Bundestrainer: «Ich schaue mir auch ein paar Spiele an, bin auch nicht immer super zufrieden und pfeife deswegen aber auch nicht, weil ich glaube, dass es den Menschen da unten nichts bringt. Ich glaube immer, wenn wir alle eine Energie haben, alle im Land eine Energie haben für alles, wird es einfach besser. Und wenn wir wie Hyänen im Busch sitzen und warten, bis ich endlich wieder einen beissen kann und sagen kann, wie schlecht er ist und was er alles beschissen macht, weiss ich nicht, ob man sich da super entwickelt als Land, glaube ich nicht. Trotzdem habe ich Verständnis, dass sie pfeifen, weil einfach mehr dahinter steckt. Aber als Ergebnis glaube ich es trotzdem besser, wenn sie sagen, okay Jungs, war nicht top die erste Halbzeit, macht doch weiter, macht weiter, glaubt an euch. Und wenn es nach dem Spiel beschissen ist, dann können wir immer noch darüber sprechen. Also ich habe auf der einen Seite Verständniss, auf der anderen Seite ein Wunsch für was anderes. Das beschreibt es ganz gut. ( Weissblitz) Ich glaube, wir fahren gut dran, wie ich es jetzt auch in der Eingangs-BK vor Slowakei gesagt habe, dass wir jetzt einfach auf das Momentum schauen und uns auf die Spiele konzentrieren. Ich finde es jetzt ein bisschen vermessen, ehrlich gesagt, nach Donnerstag, wo alles in Schutt und Asche lag. Und heute, weil wir jetzt gewonnen haben, wieder alles Himmelloch jauchzen zu machen. Daran möchte ich mich ehrlich gesagt nicht so beteiligen. Ich zerstöre mich nicht, wenn ich mal wechsle und die nicht top funktionieren, ich feiere mich aber auch nicht ab, wenn ich wechslen und die funktionieren gut sind. Ich versuche das einigermassen neutral zu halten in meiner eigenen Stimmungslage. Im Endeffekt konzentrieren wir auf uns, auf unsere Leistung, versuchen Spiele zu gewinnen. Das haben wir am Donnerstag nicht geschafft. Das haben heute geschafft, deswegen war dieser Lehrgang nur zu 50 Prozent zufriedenstellend. Der nächste sollte zu 100 Prozent zufriedenstellenden sein, was das Ergebnis betrifft. Demnach versuchen wir, wie ich es schon gesagt habe, die verbleibenden vier Spiele zu gewinnen und auf uns zu schauen und dann idealerweise auch, wenn ein anderes Team auch alle Spiele gewinnt, ausser das eine eben dann gegen uns, die Slowakei, da auch vorbeizukommen und uns direkt zu qualifizieren. Das ist das Ziel und dafür sollten wir, da wir heute die letzten 30 vor allem begonnen haben, auch weitermachen.»

08.09.2025

Djokovic: «Sinner und Alcaraz sind einfach zu gut»

Djokovic: «Sinner und Alcaraz sind einfach zu gut»

06.09.2025

Murat Yakin: «Ein Montagabend-Spiel ist am Fernseher gemütlicher»

Murat Yakin: «Ein Montagabend-Spiel ist am Fernseher gemütlicher»

Fussball: Nagelsmann genervt von Pfiffen bei Länderspiel

Fussball: Nagelsmann genervt von Pfiffen bei Länderspiel

Djokovic: «Sinner und Alcaraz sind einfach zu gut»

Djokovic: «Sinner und Alcaraz sind einfach zu gut»

