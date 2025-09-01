Erik ten Hag ist nicht länger Trainer bei Bayer Leverkusen. dpa

Das Kapitel Bayer Leverkusen geht für Erik ten Hag schnell wieder zu Ende. Der Holländer wird nach nur zwei Bundesliga-Spielen entlassen.

Bayer Leverkusen wirft Trainer Erik ten Hag nach nur zwei Spielen raus. Wie der Bundesligist auf den sozialen Medien schreibt, habe man sich per sofort vom Cheftrainer getrennt. Das Training werde vorläufig von den Assistenz-Trainern geleitet.

Der 55-Jährige hatte erst in diesem Sommer die Nachfolge von Meistermacher Xabi Alonso angetreten. Der Niederländer verlor sein erstes Ligaspiel mit dem neuen Club 1:2 gegen die TSG Hoffenheim und musste am zweiten Spieltag ein peinliches 3:3 bei Werder Bremen hinnehmen. Im Weserstadion gab Bayer in Überzahl noch eine 3:1-Führung aus der Hand.

«Schon auf etlichen Ebenen Porzellan zerschlagen»

Bereits wenige Wochen nach seinem Amtsantritt wuchsen auch intern die Zweifel am Trainer. Schon vor der Partie in Bremen hatte der «Kicker» die Spielvorbereitung und die Ansprachen von ten Hag als kritisch beschrieben. Später schrieb das Magazin, ten Hag habe «schon auf etlichen Ebenen Porzellan zerschlagen».

Laut «Kicker» waren nicht nur der missratene Saisonstart, sondern auch interne Konflikte Gründe für die wachsende Kritik und die schnelle Trennung. So stellte sich ten Hag öffentlich gegen einen möglichen Verkauf von Granit Xhaka – obwohl Sportchef Simon Rolfes erklärt hatte, ihn bei einer Win-win-Situation gehen zu lassen. Zudem forderte der Coach mehrfach öffentlich weitere Neuzugänge, was im Club ebenfalls für Irritationen gesorgt haben soll.

