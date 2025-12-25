Luis Díaz und seine Frau Geraldine Ponce werden zum dritten Mal Eltern. Instagram/gera25ponce

Bayern-Profi Luis Díaz und seine Frau Geraldine Ponce sorgen am Weihnachtstag für süsse Nachrichten: Auf Instagram verrät das Paar, dass es erneut Nachwuchs erwartet.

«Du, mein wahr gewordener Traum!», schreibt Geraldine zu einer stimmungsvollen Bilderreihe vor dem Weihnachtsbaum. Auf einem der Fotos legt Luis Díaz liebevoll die Hand auf ihren Babybauch, auf einem weiteren posiert der Bayern-Star stolz mit seiner Familie.

Für Luis und Geraldine ist es bereits das dritte gemeinsame Kind. Zwei Töchter haben sie schon. Roma wurde 2021 geboren, Charlotte kam 2024 zur Welt. Kennengelernt haben sich der kolumbianische Nationalspieler und seine Frau bereits in jungen Jahren.

Nicht nur privat, auch sportlich ist Diaz derzeit im Hoch. Mit Bayern München steht er in der Bundesliga an der Spitze und auch in der Champions League können die Bayern vom Titel träumen.