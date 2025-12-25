  1. Privatkunden
Spezielles Weihnachts-Geschenk «Mein wahr gewordener Traum» – Bayern-Star verrät Baby-News 

Jan Arnet

25.12.2025

Luis Díaz und seine Frau Geraldine Ponce werden zum dritten Mal Eltern.
Luis Díaz und seine Frau Geraldine Ponce werden zum dritten Mal Eltern.
Instagram/gera25ponce

Bayern-Profi Luis Díaz und seine Frau Geraldine Ponce sorgen am Weihnachtstag für süsse Nachrichten: Auf Instagram verrät das Paar, dass es erneut Nachwuchs erwartet. 

Jan Arnet

25.12.2025, 21:35

25.12.2025, 21:56

«Du, mein wahr gewordener Traum!», schreibt Geraldine zu einer stimmungsvollen Bilderreihe vor dem Weihnachtsbaum. Auf einem der Fotos legt Luis Díaz liebevoll die Hand auf ihren Babybauch, auf einem weiteren posiert der Bayern-Star stolz mit seiner Familie.

Für Luis und Geraldine ist es bereits das dritte gemeinsame Kind. Zwei Töchter haben sie schon. Roma wurde 2021 geboren, Charlotte kam 2024 zur Welt. Kennengelernt haben sich der kolumbianische Nationalspieler und seine Frau bereits in jungen Jahren.

So feiern die Sport-Stars Weihnachten. Fussball-Star verkleidet sich als Samichlaus ++ Ditaji Kambundji beweist Talent am Klavier

So feiern die Sport-Stars WeihnachtenFussball-Star verkleidet sich als Samichlaus ++ Ditaji Kambundji beweist Talent am Klavier

Nicht nur privat, auch sportlich ist Diaz derzeit im Hoch. Mit Bayern München steht er in der Bundesliga an der Spitze und auch in der Champions League können die Bayern vom Titel träumen.

«Das kann ich einer Dame nicht erzählen». Ancillo und Heliane Canepa erinnern sich an Sven Hotz

Nur ein Spiel am Boxing Day. Der Weihnachts-Stress in der Premier League kommt mit Verspätung

Nati-Star Schertenleib liebt das Kreative. «Ich habe jeden Tag meine 5 bis 10 crazy Minuten»

Kritik an der FIFA. Afrika-Cup nur noch alle vier Jahre – Entscheid spaltet den Kontinent

«Wir haben keinerlei Interesse». Iran will Pride-Spiel bei der WM 2026 unbedingt verhindern

Wütende Trainer und lächerliche Schwalbe. Die skurrilsten Szenen des Jahres in der Super League

