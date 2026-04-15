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Millionendrama um Diomande Rap-Mogul Jay-Z kämpft um Fussball-Supertalent von RB Leipzig

Moritz Meister

15.4.2026

Yan Diomande geht für RB Leipzig auf Torejagd.
Yan Diomande geht für RB Leipzig auf Torejagd.
Uwe Anspach/dpa

Sportlich liefert Yan Diomande bei RB Leipzig tolle Leistungen ab, doch abseits des Fussballplatzes gibt es Ärger um den 19-Jährigen. Im Umfeld des Offensivspielers ist ein Streit entbrannt, bei dem es um Millionen geht.

Moritz Meister

15.04.2026, 10:00

15.04.2026, 10:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Beraterwechsel von Leipzigs Shootingstar Yan Diomande sorgt für Aufregung.
  • Der 19-jährige Flügelstürmer zieht bereits das Interesse von Bayern München und dem FC Liverpool auf sich.
  • Die ehemalige Berateragentur zieht vor den internationalen Sportgerichtshof CAS.
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Auf dem Platz sorgt Leipzigs Yan Diomande regelmässig mit tollen Auftritten für Freude bei den Fans der «Roten Bullen». Vor der Saison kam der 19-Jährige vom spanischen Klub CD Leganes nach Leipzig. Seither hat der junge Dribbelkünstler seinen Marktwert von 1,5 auf 75 Millionen Euro gesteigert. Das Interesse an Diomande soll zudem gross sein, wodurch in Leipzig womöglich bereits im Sommer die Kasse klingeln dürfte. Neben Bayern München soll auch der FC Liverpool ein Auge auf den Shootingstar der Bundesliga geworfen haben.

Ein Indiz für einen Transfer im Sommer dürfte auch der Wechsel seiner Berateragentur sein. Im Februar schloss sich Diomande der US-Agentur Roc Nation an und kehrte damit Maxidel Management den Rücken. Doch dieser Wechsel sorgt nun für Aufregung.

Beschwerde gegen den Beraterwechsel eingereicht

Hintergrund dafür soll ein angeblicher Exklusivvertrag zwischen Diomande und seiner ehemaligen Berateragentur sein. Dieser soll nämlich noch bis Ende 2027 gültig sein. Dabei ist die Rechtslage allerdings kompliziert, denn in Deutschland sind solche Verträge nicht zulässig. Diese Rechtslücke will sich Diomandes neue Agentur nun zunutze machen.

Roc Nation, welches von US-Rapper Jay-Z geführt wird, habe Diomande den Agenturwechsel mit Extrazahlungen und Sponsoren-Deals schmackhaft gemacht. Zuletzt unterschrieb der Nationalspieler der Elfenbeinküste einen neuen Ausrüstervertrag bei New Balance. Für Agenturen sind dies handelsübliche Investments. Schliesslich dürfte ein zukünftiger Transfer des 19-Jährigen der Agentur viel Geld in die Kasse spülen.

Dieses Geld möchte sich aber auch Diomandes ehemaliges Management nicht entgehen lassen. Deshalb hat Maxidel Management beim internationalen Sportgerichtshof CAS Beschwerde gegen den Beraterwechsel eingelegt. Für RB Leipzig hat dieser Konflikt indes keine Konsequenzen, in Deutschland gelten ohnehin nur die Vereinbarungen zwischen Spieler und Verein, ganz unabhängig von dessen Berater.

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