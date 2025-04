Zwei Punkte weg in den Schlussminuten: Gerardo Seoane an der Seitenlinie der Gladbacher Keystone

Borussia Mönchengladbach verpasst es, in der 28. Runde der Bundesliga mit dem letzten Champions-League-Platz gleichzuziehen.

Keystone-SDA SDA

Die Mannschaft von Gerardo Seoane musst bei St. Pauli spät das 1:1 hinnehmen. Oladapo Afolayan glich in der 88. Minute aus, nachdem Ko Itakura die Gäste vor der Halbzeitpause in Führung gebracht hatte.

Nach vier Auswärtssiegen in Serie gab Gladbach damit in der Ferne wieder Punkte ab. Als Sechster liegt das Team von Nico Elvedi und dem verletzten Goalie Jonas Omlin nach wie vor vier Punkte hinter dem Tabellenvierten Mainz, der am Vortag gegen Kiel ebenfalls 1:1 spielte.

Kurztelegramme und Rangliste:

St. Pauli – Borussia Mönchengladbach 1:1 (0:1). – Tore: 45. Itakura 0:1. 85. Afolayan 1:1. – Bemerkungen: Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (verletzt).