Auweia. Der FC Bayern bekommt mächtig Probleme in der Defensive. Vor den Wochen der Entscheidung fallen auch noch Alphonso Davies und Dayot Upamecano aus. Davies' Berater erhebt Vorwürfe.

Bayern München muss längere Zeit auf Alphonso Davies verzichten. Der kanadische Linksverteidiger zog sich im Länderspiel gegen die USA einen Kreuzbandriss zu.

Davies' Berater Nedal Huoseh erhebt Vorwürfe gegen den kanadischen Fussballverband. Der Bayern-Profi hätte aus seiner Sicht gar nicht spielen dürfen.

Neben Davies fehlen den Bayern in den nächsten Wochen auch weitere Verteidiger wie Dayot Upamecano und Minjae Kim. Goalie Manuel Neuer ist ebenfalls noch verletzt.

Alphonso Davies? Monatelang raus! Dayot Upamecano? Wochenlang raus! Die nächsten Frust-Diagnosen für die ohnehin schon dezimierte Defensive des FC Bayern hinterliessen bei Sportvorstand Max Eberl vor den entscheidenden Wochen dieser Saison Wirkung.

«Bei Länderspielpausen besteht leider immer die Gefahr, dass Spieler verletzt zurückkommen – diesmal hat es uns besonders hart getroffen. Die Ausfälle von Alphonso Davies und Dayot Upamecano wiegen schwer für den FC Bayern», erklärte Eberl nach den neuesten Hiobsbotschaften für die Münchner Abwehr, in der ja unter anderen auch Torwart Manuel Neuer fehlt.

«Unser Kader ist stark und wird diese Ausfälle auffangen», betonte Eberl fast schon trotzig. «Wir werden jetzt noch enger zusammenrücken. Die Qualität ist da, um weiter unsere grossen Ziele zu verfolgen.»

Davies fällt mehrere Monate aus

Aussenverteidiger Davies (24) wird dem deutschen Rekordmeister gleich mehrere Monate fehlen. Der kanadische Nationalspieler hat sich im Länderspiel gegen die USA (2:1) doch schwerer verletzt, als von seinem Verband zunächst angenommen wurde. Wie der FC Bayern nach einer Untersuchung in München mitteilte, erlitt Davies einen Kreuzbandriss im rechten Knie und werde noch heute operiert.

Davies war am Sonntag im Länderspiel seiner Kanadier bereits in der zwölften Minute wegen Knieproblemen ausgewechselt worden. Allerdings hatte er zunächst noch Entwarnung gegeben.

Nach Ansicht von Davies' Berater Nedal Huoseh hätte sein Klient gegen die USA gar nicht erst spielen dürfen. «Ich war überrascht, dass er anfing, denn er hatte mitgeteilt, dass er nicht in der Lage sei, zu beginnen», sagte Huoseh der Mediengruppe «Münchner Merkur/tz». «Eine Quelle innerhalb der CSA sagte mir am Freitagabend, dass Alphonso nicht in der Startelf stehen würde, aber vielleicht ein paar Minuten bekommen würde. Ich habe ihnen gesagt, dass er überhaupt nicht spielen sollte.»

Huoseh kritisierte insbesondere Nationaltrainer Jesse Marsch. «Meiner Meinung nach hätte Jesse Marsch die Situation besser meistern müssen, das hätte man zu 100 % verhindern können», meinte der Berater. «Vor seiner Zeit in Kanada war Jesse Profi-Trainer auf höchstem Niveau und sollte genau wissen, dass man mit Spielern kein Risiko eingehen sollte, wenn sie einem sagen, dass sie nicht spielen können.»

Kim fehlt wegen Achillessehnen-Problemen

Eine Verletzungspause muss auch Innenverteidiger Upamecano (26) einlegen. Bei dem französischen Nationalspieler wurden freie Gelenkkörper im linken Knie festgestellt. Dadurch muss Trainer Vincent Kompany mehrere Wochen auf ihn verzichten. In dem Südkoreaner Minjae Kim fehlt wegen Achillessehnen-Problemen ein weiterer Innenverteidiger. Und Stammgoalie Manuel Neuer fällt mit einem Muskelfaserriss ebenfalls aus.

Für den Spitzenreiter der Bundesliga stehen nach der Länderspielpause die entscheidenden Wochen an, in denen Titel vergeben werden. Am Samstag empfangen die Münchner den FC St. Pauli.

Im April wird es für die Bayern in der Champions League ernst. Vincent Kompanys Team, das vom «Titel dahoam» im Finale am 31. Mai träumt, empfängt am 8. April Inter Mailand, ehe es am 16. April in Italien um den Einzug ins Halbfinale geht.