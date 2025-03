An der Seite von Hecking führt Ex-FCZ-Coach Murat Ural (l.) den VfL Bochum aus der Krise. imago

Seit Juli 2024 ist Murat Ural Co-Trainer beim VfL Bochum in der Bundesliga. Der gebürtige Tessiner, der in Winterthur aufwuchs, redet mit blue Sport über die sensationelle Bochumer Wende in München, Dieter Hecking, den Ruhrpott, seine FCZ-Zeit und die Juristerei.

Michael Schifferle Michael Wegmann

Der VfL hat letzte Woche aus einem 0:2-Rückstand bei Bayern München einen 3:2-Sieg gemacht. Wie haben Sie den historischen Sieg erlebt?

Ural: Nach dem 2:0 sah es für uns nicht allzu gut aus. Wir haben aber die Chancen, die sich uns darboten, beim Schopf gepackt. Wie die Mannschaft nie den Glauben verloren und sich leidenschaftlich zurückgekämpft hat, war grandios. Es war ein historischer Abend: Seit fast 34 Jahren konnte der VfL Bochum nicht mehr in München gewinnen. Für mich persönlich war es nach dem Sieg gegen Dortmund ein weiteres absolutes Highlight in der Bundesliga.

Der VfL lag noch im Winter fast aussichtslos zurück. Nun kann er den Ligaerhalt aus eigener Kraft schaffen. Woran machen Sie den Höhenflug fest?

Die Punkteausbeute aus den letzten 12 Spielen ist erfreulich: 18. Inzwischen gelingt es uns immer öfters, die Spiele auf unsere Seite zu ziehen. Die Spieler haben seit Tag Eins immer voll mitgezogen, auch wenn der Aufwand nicht immer belohnt wurde. Doch Aufgeben gibt es bei diesem Klub nicht. Weiter, immer weiter, heisst es nämlich in Bochum. Der Trainer hat mit seiner immensen Erfahrung in der Bundesliga eine neue Stabilität erzeugt. Wir bekommen deutlich weniger Tore, das ist sicherlich mit ein wichtiger Faktor für die derzeitige positive Entwicklung. Wichtig ist aber, dass wir weiter hartnäckig arbeiten, bis wir den Klassenerhalt erreicht haben.

Wie erleben Sie die Bundesliga? Bedeutet sie mehr Genuss oder vor allem Druck?

Ich freue mich wirklich auf jeden einzelnen Tag. Die Zusammenarbeit im Trainerteam und Staff und mit den Spielern macht viel Spass. Wir arbeiten Hand in Hand und schätzen und respektieren uns sehr. Dass die Medienpräsenz eine andere als in der Schweiz ist, ist nachvollziehbar. Die Bundesliga gilt nicht umsonst seit Jahren als eine der sportlich und finanziell stärksten Ligen in Europa. Dass damit auch der Druck immens sein kann, ist ebenfalls einleuchtend. Wichtig diesbezüglich ist meiner Meinung nach, wie so oft im Leben, die persönliche Balance zu finden. Sich zu lange auf den Lorbeeren auszuruhen, ist genauso wenig erfolgversprechend wie sich ständig selbst unter Druck zu setzen.

Ihr Chef ist der erfahrene Trainer Dieter Hecking: Was ist er für ein Typ? Was ist sein Erfolgsgeheimnis?

Der Trainer bringt, wie gesagt, eine immense Erfahrung in der Bundesliga mit. Mittlerweile gehört er mit über 430 Spielen zu den zehn Trainern mit den meisten Bundesliga-Einsätzen. Seinen Erfahrungsschatz teilt er mit uns. Er hat einerseits immer ein offenes Ohr, andererseits bindet er das Trainerteam in alle Prozesse mit ein und fragt nach unseren Meinungen. Das schätze ich sehr. Wir lachen viel zusammen und schauen bei Gelegenheit auch gemeinsam andere Spiele im Stadion.

Wie können Sie ihn ergänzen?

Diese Frage müssten Sie dem Trainer stellen.

Murat Ural Der gebürtige Tessiner beginnt bereits in jungen Jahren mit dem Fussballspielen. In der Nachwuchsakademie des FC Winterthur entwickelt er sich rasch zum Talent und debütiert mit 16 Jahren in der 1. Mannschaft. Zudem spielt er bei den Schweizer Nachwuchsnationalteams (bis zur U-21). Während seiner Aktivzeit als Profifussballer absolviert er die Matura am Kunst- und Sportgymnasium in Zürich und studiert Rechtswissenschaften. Anschliessend arbeitet er u.a. in Zürcher Wirtschaftskanzleien und spezialisiert sich im Internationalen Sportrecht. Gleichzeitig engagiert er sich im Nachwuchs des FC Winterthur, zuletzt als Cheftrainer der U21. Dabei schliesst er die Uefa-Pro-Lizenz ab. Murat Ural spricht fünf Sprachen fliessend (Deutsch, Englisch, Französisch, Türkisch und Italienisch) und wohnt in Bochum und Winterthur. Mehr anzeigen

Was sind Ihre Aufgaben im Trainerteam?

Der Trainer bindet mich in alle Bereiche ein. Gemeinsam mit ihm und Marc Kruska plane und führe ich die Trainings durch. Zudem erarbeiten wir den Matchplan, führen Spielergespräche, besprechen die Leistungen der einzelnen Spieler und teilen unsere Ideen für die Aufstellung respektive Kaderzusammenstellung. Der Austausch ist eng und vertrauensvoll.

Bochum ist Leidenschaft pur: Wie erleben Sie die Fans und das Umfeld?

Wer einmal im Vonovia Ruhrstadion ein Heimspiel des VfL Bochums miterleben durfte, der versteht, was der Verein für die Menschen hier bedeutet. Obwohl mit 26'000 Zuschauern das Stadion in der Bundesliga eher zu den kleineren gehört, ist die Unterstützung auf den Rängen atemberaubend laut. Wenn du dann von einem 0:3 innert Kürze ein 3:3 gegen Leipzig machst, dann gibt es kein Halten mehr. Die Fans und das Umfeld sind grandios. Sie stehen hinter uns, ohne Wenn und Aber. Diese Emotionen – als Teil eines grossen Ganzen – erleben zu dürfen, motiviert mich täglich.

Vor einem Jahr arbeiteten Sie noch beim FCZ: Wie schauen Sie auf diese Zeit zurück?

Beim FC Zürich konnte ich den Sprung vom Nachwuchs- zum Berufstrainer machen, vom ersten Tag an tatkräftig in einem motivierten Trainerteam mitwirken und sogar Erfahrungen als Cheftrainer sammeln. Dabei gelang uns unter der Führung von Bo Henriksen zuerst der Klassenerhalt und in der darauffolgenden Saison übernahmen wir zwischenzeitlich die Tabellenführung. Nach dem Abgang von Henriksen befand sich vieles im Umbruch, und es fehlte an einer gewissen Stabilität. Nichtsdestotrotz haben wir auch so die Championship Group erreicht. Der Kontakt zum Präsidentenehepaar und zu vielen Mitarbeitenden ist nie abgebrochen. Das zeigt, dass die Bindung spürbar und echt war. Ich wünsche dem Verein nur das Beste.

Wann sehen wir Sie wieder als Cheftrainer?

Der Trainerberuf auf höchstem Niveau ist anspruchsvoll und komplex. Mir persönlich war es wichtig, das Handwerk von der Pike auf zu erlernen. Trainerdiplome sind das eine, Praxiserfahrungen auf unterschiedlichen Stufen und Positionen das andere. Auf meinem bisherigen Weg konnte ich mit interessanten und erfahrenen Trainerpersönlichkeiten wie Bo Henriksen, Peter Zeidler oder Dieter Hecking zusammenarbeiten. Dabei habe ich viel gelernt. Ich denke, dass mein Rucksack inzwischen – nach zehn Jahren Trainererfahrung – gut gefüllt ist. Was die Zukunft für mich bereithalten wird, werden wir sehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf meinen weiteren Weg.

Sie sind auch Jurist: Gibt Ihnen das Sicherheit, dass Sie immer eine Absicherung hätten?

Die Juristerei habe ich nie einfach nur als Alternative gesehen. Das analytische Denken und das kritische Hinterfragen liegen mir sehr und helfen mir vielleicht auch als Trainer, gewisse Situationen nüchtern zu betrachten. Gleichzeitig geht es im Fussball aber oft um Emotionen und Intuitionen. Diese Bandbreite an Herangehensweisen fasziniert mich.

Sie wuchsen in Winterthur auf und waren waren jahrelang beim FCW als Nachwuchstrainer tätig: Leiden Sie gerade in wenig mit ihrem Ex-Klub mit?

Als Winterthurer verfolge ich natürlich meinen Heimatverein und hoffe, dass sie die Kurve noch kriegen und den Klassenerhalt bewerkstelligen.