Musiala mit Verdacht auf Beinbruch ausgeschieden - Gallery Jamal Musiala wird nach seiner schlimmen Verletzung im Klub-WM-Viertelfinal vom Platz getragen. Bild: Keystone Musialas Mit- und Gegenspieler reagieren geschockt. Bild: Keystone Mehrere Bayern-Betreuer kümmern sich um den verletzten Spielmacher. Bild: Keystone Mit der Bahre wird Musiala danach abtransportiert. Bild: Keystone Der deutsche Internationale dürfte mehrere Monate ausfallen. Bild: Keystone Musiala mit Verdacht auf Beinbruch ausgeschieden - Gallery Jamal Musiala wird nach seiner schlimmen Verletzung im Klub-WM-Viertelfinal vom Platz getragen. Bild: Keystone Musialas Mit- und Gegenspieler reagieren geschockt. Bild: Keystone Mehrere Bayern-Betreuer kümmern sich um den verletzten Spielmacher. Bild: Keystone Mit der Bahre wird Musiala danach abtransportiert. Bild: Keystone Der deutsche Internationale dürfte mehrere Monate ausfallen. Bild: Keystone

Nach dem verletzten Jamal Musiala sind auch dessen Bayern-Kollegen aus den USA wieder zurück in München. Am späten Montagabend vermelden die Münchner die erfolgreiche Operation beim 22-Jährigen.

DPA dpa

Als seine Teamkollegen von der Klub-WM längst wieder zurück in München angekommen waren, gab es einige Stunden später endlich auch Neuigkeiten von Jamal Musiala. Wie der FC Bayern berichtete, wurde der 22-Jährige erfolgreich nach seiner Luxation (Ausrenkung) des Sprunggelenks und einem Wadenbeinbruch operiert. Er werde schon am Dienstag mit den ersten Reha-Einheiten beginnen, hiess es vom deutschen Fussball-Rekordmeister.

Die Mitteilung gab es von den Bayern in den späten Abendstunden. Da war nicht nur Musiala schon längst in die Heimat zurückgekehrt, um dort operiert zu werden, sondern auch die anderen Bayern-Stars.

Nach Rückkehr aus den USA: Jamal Musiala erfolgreich operiert!



Gute Besserung, Jamal! ❤️ Wir schicken dir alle Kraft!



🔗 Alle Informationen: https://t.co/5Gfpo7kZOS pic.twitter.com/lTDeiVf1OC — FC Bayern München (@FCBayern) July 7, 2025

Schlimme Bilder begleiten Bayern-Stars in Urlaub

Der anstrengende US-Trip zur Club-WM, die im Viertelfinale gegen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain (0:2) vorzeitig für den FC Bayern zu Ende war, steckte dem Starensemble von Trainer Vincent Kompany beim Verlassen des Flughafens noch sichtlich in den Knochen. Und auch die schlimmen Bilder von der schweren Verletzung Musialas hatten die Mannschaftskameraden noch nicht vergessen, als sie Autogramme schrieben oder für Fotos posierten.

Während es für Harry Kane & Co. nach der knapp einmonatigen Dienstreise in den Familien-Urlaub geht, verbringt Musiala den Sommer im Krankenstand. Nach seinem Wadenbeinbruch und diversen Verletzungen am Sprunggelenk wird auf die Operation in der BG Unfallklinik, in der die Ärzte im Dezember 2022 die weitere Karriere von Torhüter Manuel Neuer nach dessen Unterschenkelbruch beim Skitouren-Gehen retteten, eine lange Reha für den Nationalspieler folgen.

Ein Datum für Musialas Rückkehr auf den Fussballplatz kann es aktuell nicht geben. Der Offensiv-Star werde «die nächsten Monate nicht zur Verfügung stehen», hiess es vage in einer Vereinsmitteilung.

Eberl arbeitet: «Jungs sollen abschalten»

Der Weg zum Comeback werde «definitiv nicht leicht», sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl. Der Rekordmeister wird den Grossteil der Hinrunde, für die die Vorbereitung in drei Wochen beginnt, ohne seinen Fixpunkt im Spiel bestreiten müssen. Der Musiala-Schock vergrössert den personellen Handlungsdruck in der Offensivabteilung. «Ich werde arbeiten», sagte Eberl – im Gegensatz zu den Profis. «Erst mal sollen die Jungs abschalten. Das ist elementar wichtig.»

Florian Wirtz wäre jetzt ein Glücksfall, aber der Wunschspieler ist bekanntlich zum FC Liverpool gegangen. Ein reflexartig aufgeworfener Notnagel-Plan mit Thomas Müller dürfte nicht umgesetzt werden. Die Klub-Ikone soll sich noch in den USA in der Kabine von den Mitspielern verabschiedet haben. Nominell hätte der FC Bayern etwa Serge Gnabry oder Heidenheim-Rückkehrer Paul Wanner für die offensive Mittelfeldrolle im Kader.

Das könnte dich auch interessieren

Die wichtigsten Sommertransfers 2025 Von Alexander-Arnold bis Matheus Cunha. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball. 20.06.2025