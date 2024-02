Granit Xhaka stand bei Leverkusen in dieser Saison bisher immer in der Start-Elf. Bild: Imago

Granit Xhakas Lauf mit Leverkusen ist nicht zu stoppen. Gegen Darmstadt könnte der Schweizer jetzt aber erstmals nicht in der Start-Elf stehen. Dafür gibt es nachvollziehbare Gründe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Granit Xhaka kam bisher in allen Bundesliga-Spielen in dieser Saison zum Einsatz.

Gegen Darmstadt könnte der Schweizer Nati-Captain nun erstmals auf der Bank Platz nehmen.

Grund ist seine Vorbelastung durch vier Gelbe Karten und Trainer Xabi Alonso will eine Sperre für das Spiel gegen Bayern München nach Möglichkeit vermeiden.

Granit Xhaka brauchte nach seinem Wechsel aus London nach Leverkusen keine grosse Eingewöhnungszeit. Trainer Xabi Alonso setzte bisher in allen 19 Bundesliga-Partien konsequent auf die Dienste des Schweizers. Nur drei Mail wurde Xhaka ausgewechselt.

Nun aber ist es gut denkbar, dass Xhaka am Samstag erstmals nicht in der Startformation der Werkself stehen wird. Grund dafür ist keine Verletzung, sondern eine taktische Überlegung. Da der Nati-Captain in der laufenden Saison schon vier Verwarnungen kassierte, würde eine weitere Gelbe Karte bedeuten, dass er für die nächste Partie gesperrt wäre.

Die geballte Power für das Bayern-Spiel

Diese Begegnung ist für Leverkusen aber eine ganz entscheidende. Am 10. Februar kommt es zum Spitzen-Duell zwischen Leverkusen und Bayern. Für dieses Spiel will Xabi Alonso natürlich auf sämtliche Stammkräfte zurückgreifen können.

Eine ähnlicher Entscheid traf Alonso bereits im Spiel gegen Augsburg. Da liess er den vorbelasteten Jonathan Tah auf der Bank, damit dieser gegen Leipzig mit Sicherheit spielen konnte.

Doch wer wird Xhaka ersetzen? «Wir haben genug Möglichkeiten. Wir werden sehen», so die knappe Antwort von Alonso. Denkbar wäre ein Mittelfeld bestehend aus Robert Andrich und Nadiem Amiri. Letzterer kam gegen Gladbach zu seiner Startelf-Premiere in dieser Saison und fiel durchwegs positiv auf. Alonso: «Nadiem hat eine Top-Einstellung und sich den Einsatz in der Startelf verdient.»