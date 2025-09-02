  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Das ist beispiellos» Ten Hag rechnet nach Blitz-Entlassung mit Leverkusen ab

dpa

2.9.2025 - 10:00

Nur zwei Bundesliga-Spiele im Amt: Erik ten Hag hat für sein Aus in Leverkusen überhaupt kein Verständnis.
Nur zwei Bundesliga-Spiele im Amt: Erik ten Hag hat für sein Aus in Leverkusen überhaupt kein Verständnis.
Keystone

Nach nur zwei Ligaspielen muss Erik ten Hag bei Leverkusen gehen – und kritisiert das Management scharf: «Sich nach nur zwei Ligaspielen von einem Trainer zu trennen, ist beispiellos.»

DPA

02.09.2025, 10:00

Der bei Bayer Leverkusen nach nur zwei Bundesligaspielen als Trainer beurlaubte Erik ten Hag hat wenige Stunden später die Führung des deutschen Vizemeisters scharf kritisiert. Obwohl sich die Trennung über das Wochenende angedeutet hatte, bezeichnete der Niederländer dies als «völlig überraschend». In einem von mehreren Medien zitierten Statement seiner Agentur schimpfte ten Hag demnach: «Sich nach nur zwei Ligaspielen von einem Trainer zu trennen, ist beispiellos.»

Der deutsche Meister von 2024 hatte am ersten Spieltag 1:2 gegen die TSG Hoffenheim verloren und am Samstag in Überzahl ein 3:1 bei Werder Bremen verspielt. Am Ende stand es 3:3. Zudem soll der frühere Coach von Ajax Amsterdam und Manchester United die Mannschaft im Rekordtempo verloren und die Bosse um CEO Fernando Carro und Sportchef Simon Rolfes gegen sich aufgebracht haben. 

Keine Zeit für den Umbruch – Kein Verständnis von ten Hag

Rolfes hatte es zuvor als Fehler bezeichnet, nach dem Abgang von Meistercoach Xabi Alonso auf ten Hag als Nachfolger gesetzt zu haben. «Ich habe diese Stelle mit voller Überzeugung und Energie angetreten, aber leider war das Management nicht bereit, mir die nötige Zeit und das nötige Vertrauen zu schenken, was ich zutiefst bedauere. Ich habe das Gefühl, dass dies nie eine Beziehung war, die auf gegenseitigem Vertrauen basierte», sagte ten Hag weiter.

Kurze Zündschnur in Leverkusen. Bayer schmeisst Trainer ten Hag raus – nach nur 2 Spielen!

Kurze Zündschnur in LeverkusenBayer schmeisst Trainer ten Hag raus – nach nur 2 Spielen!

Am meisten traf den 55-Jährigen offenbar, keine Zeit für den Neuaufbau einer Mannschaft bekommen zu haben. Neben Alonso verliessen etliche Leistungsträger den Klub im Sommer, Rolfes baute den gesamten Kader um. «Der Aufbau eines neuen, geschlossenen Teams ist ein sorgfältiger Prozess, der Zeit und Vertrauen erfordert. Ein neuer Trainer verdient den Freiraum, seine Vision umzusetzen, Massstäbe zu setzen, die Mannschaft zu formen und dem Spielstil seinen Stempel aufzudrücken», wurde ten Hag zitiert.

Die Nati-Stars rücken in Basel ein

Die Nati-Stars rücken in Basel ein

Das Schweizer Nationalteam versammelt sich am Montag in Basel und absolviert in den nächsten Tagen die ersten Spiele der WM-Qualifikation.

01.09.2025

Meistgelesen

«Wenn Trump nicht eingegriffen hätte, würde L.A. heute nicht mehr stehen» +++ Indien-Handel «ein total einseitiges Desaster»
Passagierschiff gerät auf dem Zürichsee in heftiges Unwetter – Video zeigt Naturgewalt
Vor und zurück an der Front, doch nun lässt Kiew Flamingos fliegen

Videos aus dem Ressort

Nach nur zwei Spieltagen: Bayer Leverkusen entlässt Trainer ten Hag

Nach nur zwei Spieltagen: Bayer Leverkusen entlässt Trainer ten Hag

STORY: Überraschende Meldung aus Leverkusen: Der dortige Fussball-Bundesligist hat sich bereits nach dem zweiten Spieltag von Trainer Erik ten Hag getrennt.  Es habe sich gezeigt, dass der Aufbau einer neuen und erfolgreichen Mannschaft in dieser Besetzung nicht zielführend gestaltet werden könne, sagte Sportchef Simon Rolfes laut einer Vereinsmitteilung am Montag.  Der Niederländer ten Hag war erst im Sommer als Nachfolger des Erfolgstrainers Xabi Alonso zur Werkself gekommen. Der Verein hatte sein erstes Ligaspiel 1:2 gegen die TSG Hoffenheim verloren. Am zweiten Spieltag kam Leverkusen bei Werder Bremen nicht über ein 3:3 hinaus. Die rasche Trennung ist ein neuer Bundesliga-Rekord. Laut Vereinsangaben werde nun vorläufig der Assistenz-Trainerstab die Mannschaft betreuen. Das nächste Pflichtspiel ist am 12. September zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. 

01.09.2025

Die Nati-Stars rücken in Basel ein

Die Nati-Stars rücken in Basel ein

Das Schweizer Nationalteam versammelt sich am Montag in Basel und absolviert in den nächsten Tagen die ersten Spiele der WM-Qualifikation.

01.09.2025

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

LALIGA | 3. Runde | Saison 25/26

31.08.2025

Nach nur zwei Spieltagen: Bayer Leverkusen entlässt Trainer ten Hag

Nach nur zwei Spieltagen: Bayer Leverkusen entlässt Trainer ten Hag

Die Nati-Stars rücken in Basel ein

Die Nati-Stars rücken in Basel ein

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Rückkehr nach zwei Jahren. Cedric Itten: «Ich kenne meine Rolle in der Nati»

Rückkehr nach zwei JahrenCedric Itten: «Ich kenne meine Rolle in der Nati»

Von Alexander Isak bis Martín Zubimendi. Die 10 teuersten Transfers des Sommers

Von Alexander Isak bis Martín ZubimendiDie 10 teuersten Transfers des Sommers

«Dann muss man getrennte Wege gehen». So erklärt Nati-Direktor Tami das verlorene Tauziehen um Avdullahu

«Dann muss man getrennte Wege gehen»So erklärt Nati-Direktor Tami das verlorene Tauziehen um Avdullahu

Transfer. De la Fuente wechselt von Lausanne-Sport nach Spanien

TransferDe la Fuente wechselt von Lausanne-Sport nach Spanien

Alles zur WM-Qualifikation. 6 Spiele in 74 Tagen und wie stark die Schweizer Gruppe wirklich ist

Alles zur WM-Qualifikation6 Spiele in 74 Tagen und wie stark die Schweizer Gruppe wirklich ist

Nati-Stürmer wechselt zu Ligakonkurrent. Breel Embolo von Monaco zu Rennes

Nati-Stürmer wechselt zu LigakonkurrentBreel Embolo von Monaco zu Rennes