Fabian Rieder (rechts) und der VfB Stuttgart besiegen Holstein Kiel mit 2.1. Bild: Keystone

Am 9. Spieltag der Bundesliga verliert Borussia Dortmund gegen Augsburg und muss über die Bücher, Fabian Rieder kehrt mit Stuttgart zum Siegen zurück und Leipzig bleibt weiterhin ungeschlagen.

SDA

Borussia Dortmund wurde nach viel versprechenden Zugängen einiges zugetraut in dieser Saison. Umso ernüchternder ist die Bilanz nach acht Meisterschaftsspielen, denn das 1:2 in Augsburg war bereits die dritte Niederlage, womit der Rückstand auf Tabellenführer Leipzig sieben Punkte beträgt.

Dabei hätte die Partie für den BVB kaum besser beginnen können, ging er doch in der 4. Minute dank Donyell Malen in Führung. Die Gäste waren in der ersten Hälfte zu 82 Prozent in Ballbesitz (insgesamt zu 78 Prozent), dennoch stand es zur Pause 1:1. Den Ausgleich erzielte in der 25. Minute der Franzose Alexis Claude-Maurice, der auch für das 2:1 (50.) der ohne den am Sprunggelenk verletzten Ruben Vargas angetretenen Gastgeber verantwortlich zeichnete. Dortmunds Schweizer Goalie Gregor Kobel war bei beiden Gegentoren machtlos.

Dass der BVB in der laufenden Meisterschaft auswärts weiterhin sieglos ist (ein Punkt in vier Partien), erhöht den Druck auf Trainer Nuri Sahin. Unter der Woche brachen die Dortmunder in der Champions League bei Real Madrid (2:5) in der zweiten Halbzeit nach einer 2:0-Führung nach 45 Minuten ein. Für Augsburg war es der zweite Heimsieg in Serie.

Leipzig übernimmt Tabellenführung

Das in dieser Saison in der Bundesliga weiterhin ungeschlagene Leipzig verdiente sich die Leaderposition mit einem 3:1-Heimsieg gegen das drittplatzierte Freiburg – der bisherige Leader Bayern München spielt erst am Sonntag in Bochum. Leipzig drehte nach einer enttäuschenden ersten Halbzeit auf und wendete dank Toren von Willi Orban (47.), Lutsharel Geertruida (58.) sowie Lois Openda (79.) ein 0:1 (15.).

Der VfB Stuttgart kehrte nach drei Meisterschaftspartien mit nur zwei Punkten zum Siegen zurück. Matchwinner beim 2:1 zu Hause gegen den Aufsteiger Holstein Kiel war El Bilal Touré mit je einem Tor und Assist. Der Schweizer Fabian Rieder kam bei Stuttgart bis zur 62. Minute zum Einsatz und zeigte eine solide Leistung.

St. Pauli wartet auch nach dem vierten Heimspiel nach dem Aufstieg auf das erste Tor vor heimischem Publikum. Gegen Wolfsburg, das ohne Cédric Zesiger antrat, gab es ein 0:0.

sda