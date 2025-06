Ole Werner, der neue Trainer von Leipzig. Keystone

Die Verantwortlichen von Bundesligist Leipzig werden bei der Suche nach einem neuen Trainer endlich fündig. Neu steht Ole Werner in der Verantwortung.

Keystone-SDA SDA

Der 37-jährige Werner soll den Verein aus Sachsen wieder ins internationale Geschäft und in den Kampf um Titel auch auf nationaler Ebene führen. «Ich freue mich sehr, Cheftrainer in Leipzig zu sein. In den detaillierten Gesprächen war sofort spürbar, dass es auf beiden Seiten die gleichen Vorstellungen über Spiel‐ und Arbeitsweise gibt», wird Werner in einer Medienmitteilung zitiert. Er folgt auf Zsolt Löw, der das Amt Ende März interimsmässig nach der Freistellung von Marco Rose übernommen hat.

Werner, zuletzt während dreieinhalb Jahren bei Liga-Konkurrent Bremen tätig, verpflichtete sich für zwei Jahre. Der Vertragsunterzeichnung gingen zähe Verhandlungen mit den Zuständigen des SV Werder voraus. Werner wollte nach dem Ende der vergangenen Saison, seinen Vertrag nicht verlängern. Die Vereinbarung wäre allerdings auch so noch ein Jahr gültig gewesen. Werder handelte und stellte Werner umgehend frei.

In den vergangenen Wochen waren zahlreiche andere Namen im Zusammenhang mit der Trainersuche in Leipzig genannt worden, unter ihnen Cesc Fabregas (Como), Oliver Glasner (Crystal Palace), Roger Schmidt (zuletzt Benfica Lissabon) oder Sandro Wagner (inzwischen Augsburg).