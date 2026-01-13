  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bundesliga Partie zwischen dem HSV und Bayer Leverkusen abgesagt

SDA

13.1.2026 - 18:46

Die Partie zwischen dem HSV und Bayer Leverkusen findet nicht wie geplant statt
Die Partie zwischen dem HSV und Bayer Leverkusen findet nicht wie geplant statt
Keystone

Die für diesen Dienstagabend geplante Bundesliga-Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen findet nicht statt.

Keystone-SDA

13.01.2026, 18:46

13.01.2026, 19:05

Die Deutsche Fussball Liga begründet die Absage wenige Stunden vor Spielbeginn mit «wetterbedingten statischen Risiken im Bereich des Stadiondachs».

Laut Sky sind Schneereste und tauendes Eis auf dem Dach des Volksparkstadions, der Heimstätte des HSV, dafür verantwortlich, dass das Stadion als Spielort kurzfristig gesperrt wurde.

Die Partie wäre um 20:30 Uhr angepfiffen worden. Der Nachholtermin ist noch nicht bekannt.

Meistgelesen

Kellnerin mit Helm und Sprühkerzen starb bei Bar-Inferno
Jetzt spricht der Ziehsohn der Morettis über die Inferno-Nacht
Rast und Holdener in Lauerstellung – schafft es eine Schweizerin aufs Podest?

Videos aus dem Ressort

Thun-Sportchef Albrecht über Transfers: «Wollen keine Spieler abgeben»

Thun-Sportchef Albrecht über Transfers: «Wollen keine Spieler abgeben»

13.01.2026

Thun-Sportchef Albrecht: «Wir haben unser Saisonziel nicht korrigiert»

Thun-Sportchef Albrecht: «Wir haben unser Saisonziel nicht korrigiert»

Der FC Thun geht als Leader in die zweite Hälfte der Super-League-Saison. Die Ziele wurden beim Aufsteiger trotz der guten Ausgangslage nicht verändert, sagt Sportchef Dominik Albrecht im Interview mit blue Sport.

13.01.2026

FCB-Trainer Magnin: «Es gibt eine Geldstrafe für Übergewicht»

FCB-Trainer Magnin: «Es gibt eine Geldstrafe für Übergewicht»

FC Basel-Trainer Ludovic Magnin über Gewichtsregeln nach der Weihnachtspause, sein eigenes Kampfgewicht und Ailton.

13.01.2026

Thun-Sportchef Albrecht über Transfers: «Wollen keine Spieler abgeben»

Thun-Sportchef Albrecht über Transfers: «Wollen keine Spieler abgeben»

Thun-Sportchef Albrecht: «Wir haben unser Saisonziel nicht korrigiert»

Thun-Sportchef Albrecht: «Wir haben unser Saisonziel nicht korrigiert»

FCB-Trainer Magnin: «Es gibt eine Geldstrafe für Übergewicht»

FCB-Trainer Magnin: «Es gibt eine Geldstrafe für Übergewicht»

Mehr Videos