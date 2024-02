Seit dem 3. Februar fehlt Alphonso Davies den Bayern mit einer Verletzung. IMAGO/ActionPictures

Bayern-Verteidiger Alphonso Davies ist verletzt und seit Wochen im Reha-Training. Dennoch liess es sich der Kanadier nicht nehmen, am Wochenende gleich bei zwei Partys aufzutauchen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bayern-Linksverteidiger Alphonso Davies fehlt dem deutschen Rekordmeister wegen einer Innenbandzerrung.

Der Kanadier war in der Nacht von Samstag auf Sonntag bis vier Uhr morgens mit Teamkollegen in München an einer Party.

Am Sonntagmorgen stieg Davies wieder ins Mannschaftstraining ein. Wenige Stunden später macht er sich auf nach Paris, um dort an einer weiteren Party zu feiern. Mehr anzeigen

Es gibt mal wieder Aufruhr bei den Bayern. Die Münchner, die sportlich vor dem Super-Gau – einer titellosen Saison – stehen, haben auch neben dem Platz neue Sorgen. Denn beim verletzten Linksverteidiger Alphonso Davies geniesst die Rehabilitation nach seinem Innenbandriss offenbar nicht oberste Priorität. Der Kanadier war am vergangenen Wochenende offenbar gleich doppelt am feiern.

Die «Bild» berichtete, dass der 23-Jährige am Samstag mit seinen Teamkollegen Serge Gnabry und Leon Goretzka an der Aftershow-Party des Rappers Luciano im Münchner Edel-Hotel «Roomers» gewesen sei. Das Bayern-Trio soll bis morgens um vier Uhr gefeiert haben. Das Brisante daran: Die rekonvaleszenten Gnabry und Davies gaben am Sonntagmorgen um 10.30 Uhr ihr Comeback im Team-Training der Bayern.

Für Davies war es das aber noch lange nicht mit dem Sonntags-Programm. Denn nach dem Training flog der Kanadier nach Paris. Dort feierte Bayern-Juwel Jamal Musiala seinen 21. Geburtstag. Im Pariser Klub Fresh Touch seien die beiden am Konzert der US-Rapper Tyga, Ty Dolla Sign und Rich the Kid gewesen.

Provoziert Davies den Abgang?

In Deutschland werfen die Party-Nächte von Davies durchaus Fragen auf. Schliesslich befindet sich der Linksverteidiger noch immer in der Reha-Phase. Rund um die Personalie Alphonso Davies herrscht in München derzeit sowieso viel Unsicherheit. Denn der Kanadier, der 2019 von Vancouver nach München wechselte, hat bei den Bayern nur noch einen Vertrag bis 2025. Bei Gesprächen über eine mögliche Vertragsverlängerung hakt es nun aber. Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen sagt zur Personalie: «Wir sind in Gesprächen mit seinem Berater und man wird sehen, wie kompliziert das ist.»

Offenbar fordert Davies ein Monster-Gehalt von über 14 Millionen Euro. Sollte der Kanadier mit seinen Forderungen nicht heruntergehen, wollen ihn die Bayern diesen Sommer verkaufen, um noch eine Ablöse zu generieren. An finanzstarken Interessenten mangelt es nicht. Alphonso Davies steht offenbar weit oben auf dem Einkaufszettel von Real Madrid.

Der neue Bayern-Sportchef Max Eberl hat sich ebenfalls bereits mit Alphonso Davies beschäftigt: «Natürlich ist es nicht schön, Spieler ablösefrei zu verlieren, das möchte kein Klub – auch Bayern München nicht. Denn wenn man keine Verlängerung erreichen würde, müsste man vorher natürlich agieren. Das ist jetzt sehr viel Konjunktiv. Da muss ich erstmal sehen, wie da der Stand ist.»

Die Bayern ihrerseits halten die Augen nach einem Ersatz offen. Liverpools Andrew Robertson wurde von der «Daily Mail» ins Spiel gebracht, «Calciomercato» berichtet zudem, dass der FCB den Berater von Milan-Verteidiger Theo Hernández kontaktiert habe. Dessen Bruder Lucas Hernández spielte von 2019 bis 2023 in München.