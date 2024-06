Peter Zeidler enthüllt Details über seinen Wechsel von St.Gallen nach Bochum

Peter Zeidler am Montagnachmittag bei seiner ersten Medienkonferenz als Bochum-Trainer. IMAGO/Revierfoto

Peter Zeidler steht in der kommenden Saison beim VfL Bochum in der Bundesliga an der Seitenlinie. Wie er bei seinem ersten Auftritt als Bochum-Trainer verrät, nahm der Klub noch vor dem Ligaerhalt Kontakt mit ihm auf.

Bei seinem ersten Medienauftritt als Bochum-Trainer wolle Zeidler noch nicht genauer verraten, was die Spielidee anbelangt. In erster Linie stünde der Teamgeist im Vordergrund.

Wie Zeidler bei der Medienkonferenz verrät, fand der Kontakt zwischen ihm und Bochum noch vor der Relegation statt. Er hätte sich auch ein Engagement in der 2. Bundesliga vorstellen können. Mehr anzeigen

Peter Zeidler wird Cheftrainer bei einem Bundesliga-Klub. Der Schwabe verlässt den FC St.Gallen, ihn zieht es zum VfL Bochum. «Es war eine sehr lange und erfolgreiche Zeit», sagt Zeidler bei seiner ersten Medienkonferenz für den Revierklub am Montagabend über die sechs Jahre in St.Gallen.

«Vor allem auch gemeinsam mit den Zuschauern in St.Gallen war das ein tolles Erlebnis. Auch die Zuschauer spielen eine grosse Rolle in Bochum. Daher werde ich wieder etwas antreffen, das mich begeistert», so Zeidler.

Das Ende eines Zyklus beim FCSG

Beim FCSG hatte Zeidler noch einen Vertrag bis 2027. Anfragen habe es während seiner Amtszeit in der Ostschweiz immer wieder gegeben, betont er. Die Anfrage von einem besonderen Klub – in diesem Fall Bochum – sei zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Zeidler: «Der FC St.Gallen wird immer einen Platz in meinem Herzen haben.» Mit dem Erreichen der Qualifikation für die Conference League sei für ihn aber das Ende eines Zyklus gekommen.

Mit dem Engagement in Bochum erfüllt sich Zeidler einen Traum. «Die Faszination für mich war immer die Bundesliga. Das ist jetzt der Moment», sagt Zeidler. Er fühle sich hier in Bochum wohl. «Der Stellenwert des Fussballs ist hier sehr hoch, und die Bundesliga war für mich schon immer eine Faszination.»

Wäre Zeidler auch Bochum-Trainer im Falle eines Abstiegs geworden?

Bochum sicherte sich den Klassenverbleib in der Bundesliga höchst dramatisch. Die Aufholjagd im Relegations-Rückspiel gegen Düsseldorf hat bei Zeidler mächtig Eindruck hinterlassen. «Wie die Mannschaft zusammengehalten hat und wie sie gefightet hat, so ist der VfL Bochum bei mir im Kopf», erklärt er bei seiner Vorstellung.

Bochum hatte bereits vor der Relegation mit Zeidler Kontakt aufgenommen. Zeidler hätte sich auch vorstellen können, das Team in der 2. Bundesliga zu trainieren. Das Interesse am Trainerposten bei Bochum war von Beginn weg da.

Der falsche Moment, grosse Töne zu spucken

Der zeidler'sche Fussball passe zum Stil des VfL Bochum. «Bei uns geht es darum, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Wir haben einen Trainer, der die VfL-DNA weiterentwickelt und unsere Stärken weiter stärkt», erklärt Sportdirektor Marc Lettau.

Es sei aber jetzt der falsche Moment, um über Spielideen zu reden und grosse Töne zu spucken, befindet der neue VfL-Coach. «Natürlich habe ich Vorstellungen, wie man spielt. Aber bei mir steht der Teamgeist im Vordergrund, und daraus ergibt sich dann auch die Art des Fussballs», so Zeidler.

