  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wackelt der Trainerstuhl? Pfiffe gegen Seoane nach Gladbachs Katastrophen-Start

dpa

14.9.2025 - 20:45

Gladbach-Coach Gerardo Seoane steht gehörig unter Druck.
Gladbach-Coach Gerardo Seoane steht gehörig unter Druck.
Keystone

Spielbestimmend, aber harmlos: Borussia Mönchengladbach verzweifelt beim 0:4 gegen Werder Bremen an sich selbst – und der Trainer spürt schon jetzt den Druck von den Rängen.

DPA

14.09.2025, 20:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Erstmals seit 15 Jahren verliert Gladbach zuhause gegen Werder Bremen – und das gleich mit 0:4.
  • Die Fans scheinen den Sündenbock gefunden zu haben: Trainer Gerardo Seoane, der gnadenlos ausgepfiffen wird.
  • Der Trainerstuhl scheint nach drei Runden bereits zu wackeln.
Mehr anzeigen

Erbarmungslose Pfiffe gegen Gerardo Seoane: Nach der ersten Bundesliga-Heimniederlage von Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen seit 15 Jahren gerät der Schweizer Trainer unter Druck. Beim 0:4 (0:2) offenbarten die Gladbacher eklatante Abwehrschwächen und trotz einer spielbestimmenden Leistung erhebliche Probleme im Abschluss. Auch nach drei Spieltagen ist die Borussia noch immer torlos. Zuletzt hatte Gladbach in der Liga zu Hause gegen Werder im Oktober 2010 verloren. 

«Wir können überhaupt nicht zufrieden sein. Heute war vieles nicht gut», sagte Gladbachs Rocco Reitz bei DAZN: «Das ist zu wenig, das ist kein Bundesliga-Niveau. Da kriegst du dann auch mal vier Dinger.» Man müsse das nun «einen Tag sacken lassen und dann weitermachen». Teamkollege Robin Hack ergänzte deutlich: «Wir haben einfach grosse Scheisse gespielt heute. Im Grossen und Ganzen muss man einiges ändern.» Das Team habe in wichtigen Situationen «viele falsche Entscheidungen getroffen», sagte Hack.

Tore von Samuel Mbangula (15. Minute), Jens Stage (26.), Romano Schmid (74.) per Foulelfmeter und Justin Njinmah (81.) besiegelten den Saison-Fehlstart der Borussia, die mit nur einem Punkt aus drei Spielen früh in der Krise steckt. Angesichts von Heimspielen gegen Aufsteiger Hamburger SV und gegen den vermeintlichen Lieblingsgegner aus Bremen ist diese Ausbeute viel zu wenig. Zumal bei den nun folgenden Aufgaben in Leverkusen und gegen Frankfurt weitere Rückschläge drohen.

Reyna mit schwachem Debüt für Gladbach

Von Beginn an verlief das Spiel aus Gladbacher Sicht extrem unglücklich. Die Borussia hatte einige gute Offensivszenen. Trotz der offensichtlichen Unsicherheit des jungen Werder-Keepers Mio Backhaus (21) reichte es dennoch nicht für ein Tor. Giovanni Reyna, vor gut zwei Wochen von Borussia Dortmund gekommen, kam im offensiven Mittelfeld erstmals für die Gladbacher zum Einsatz, nahm faktisch aber nicht am Spiel teil und wirkte noch wie ein Fremdkörper. Der US-Profi hatte zuletzt vor über einem halben Jahr in einem Bundesligaspiel in der Startelf gestanden. 

Trotzdem dominierten die Gladbacher, leisteten sich aber haarsträubende Abwehrfehler, die Werder bestrafte. Der von Juventus Turin nach Bremen gewechselte Mbangula nutzte nach einer Viertelstunde das katastrophale Verhalten des früheren Bremers Fabio Chiarodia aus und nagelte den Ball unter die Latte. Nur elf Minuten später war die gesamte Abwehrkette der Borussen im Tiefschlaf, Stage vollendete zum 2:0. 

Schon nach knapp einer halben Stunde wiederholte sich das, womit das Spiel angefangen hatte: Pfiffe von den Rängen. Gladbach-Trainer Seoane war bereits vor der Partie ausgepfiffen worden. Sein Bremer Kollege, der ehemalige Borussen-Profi Horst Steffen, genoss dagegen den cleveren Auftritt seines Teams, das allerdings vor keine grossen Aufgaben gestellt wurde.

Schwächen vorn wie hinten: Gladbach am Ende desolat

Das dominante, aber letztlich harmlose Spiel der Gladbacher setzte sich auch nach der Pause fort. Seoane reagierte nach einer Stunde Spielzeit mit einem Dreifachwechsel. Für die komplett enttäuschenden Lukas Ullrich, Robin Hack und insbesondere Philipp Sander kamen Luca Netz, Neuzugang Yannick Engelhardt und Haris Tabakovic.

Gladbach mühte sich, hatte aber weiter Pech. Einen Kopfball von Kapitän Rocco Reitz klärte Bremens Felix Agu auf der Linie (69.). Auch die haarsträubenden Abwehrfehler setzten sich fort. Insbesondere Chiarodia sah bei der Defensivarbeit gegen seinen Ex-Club immer wieder schlecht aus. In der 74. Minute war das Spiel dann endgültig entschieden, nachdem Kevin Diks Mbangula im Strafraum foulte und Schmid vom Punkt auf 3:0 erhöhte. Am Ende agierte Gladbach nur noch desolat und fing sich noch das vierte Gegentor.

Meistgelesen

Digitale Hexenjagd − Wer Charlie Kirk kritisiert, riskiert alles
Italienische Presse deckt Yann Sommer nach Niederlage mit Kritik ein
Erfolgreiche Sabotage-Akte in Westrussland: Ukraine greift Bahnlinien und Ölsektor an
Rekordmann Nino Schurter kann die Tränen beim WM-Abschied nicht zurückhalten
Bundeshaus korrigiert Tippfehler – jahrelang merkte es niemand

Videos aus dem Ressort

Gygax nach Zeidler-Interview: «Man hört raus, dass es am Mittwoch extrem wichtig wird für ihn»

Gygax nach Zeidler-Interview: «Man hört raus, dass es am Mittwoch extrem wichtig wird für ihn»

14.09.2025

Asp Jensen: «Es war ein sehr gutes Spiel von uns» (englisch)

Asp Jensen: «Es war ein sehr gutes Spiel von uns» (englisch)

14.09.2025

Zeidler: «Die Situation ist ernst»

Zeidler: «Die Situation ist ernst»

14.09.2025

Di Giusto: «Wir haben alles gegeben, leider hat es nicht gereicht»

Di Giusto: «Wir haben alles gegeben, leider hat es nicht gereicht»

14.09.2025

GC – Lausanne-Sport 3:1

GC – Lausanne-Sport 3:1

Super League | 6. Runde | Saison 25/26

14.09.2025

Gygax nach Zeidler-Interview: «Man hört raus, dass es am Mittwoch extrem wichtig wird für ihn»

Gygax nach Zeidler-Interview: «Man hört raus, dass es am Mittwoch extrem wichtig wird für ihn»

Asp Jensen: «Es war ein sehr gutes Spiel von uns» (englisch)

Asp Jensen: «Es war ein sehr gutes Spiel von uns» (englisch)

Zeidler: «Die Situation ist ernst»

Zeidler: «Die Situation ist ernst»

Di Giusto: «Wir haben alles gegeben, leider hat es nicht gereicht»

Di Giusto: «Wir haben alles gegeben, leider hat es nicht gereicht»

GC – Lausanne-Sport 3:1

GC – Lausanne-Sport 3:1

Mehr Videos

Fussball-News

LaLiga im Ticker. Barça zerzaust Valencia und rückt wieder näher an Real Madrid ran

LaLiga im TickerBarça zerzaust Valencia und rückt wieder näher an Real Madrid ran

Serie A im Ticker. Wie zeigt sich Milan im zweiten Heimspiel gegen Bologna?

Serie A im TickerWie zeigt sich Milan im zweiten Heimspiel gegen Bologna?

Forte stinksauer auf den VAR. «Herr Gianforte hat uns einmal mehr das Spiel verpfiffen!»

Forte stinksauer auf den VAR«Herr Gianforte hat uns einmal mehr das Spiel verpfiffen!»

Haaland mit Doppelpack. Manchester City feiert klaren Derbysieg gegen United

Haaland mit DoppelpackManchester City feiert klaren Derbysieg gegen United

Highlights im Video. GC holt gegen zehn Lausanner den ersten Saisonsieg

Highlights im VideoGC holt gegen zehn Lausanner den ersten Saisonsieg