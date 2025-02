Michael Olise (17) feiert sein 1:0 mit den Teamkollegen. Bild: Keystone

Bayern München stellt wieder auf acht Punkte Vorsprung. Der Leader der Bundesliga gewinnt am Sonntag das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt mit 4:0.

Keystone-SDA, sda SDA

Nach den schwachen Vorstellungen in der Meisterschaft gegen den ersten Verfolger Leverkusen und am Dienstag in der Champions League gegen Celtic Glasgow zeigte das Team von Vincent Kompany eine souveräne Leistung. Michael Olise kurz vor der Pause sowie Hiroki Ito, Jamal Musiala und Serge Gnabry in der zweiten Halbzeit sorgten mit ihren Toren für den deutlichen Sieg gegen die drittplatzierten Frankfurter, die auf einen Einsatz von Aurèle Amenda verzichteten.

Einziger Wermutstropfen für den FC Bayern waren die verletzungsbedingten Auswechslungen von Joshua Kimmich und Musiala. In der Tabelle sieht alles nach dem nächsten Meistertitel des FC Bayern aus. Leverkusen liegt acht Punkte zurück, die Eintracht Frankfurt 16 Zähler.

Im Rennen um die Top-4-Plätze erlitt Leipzig einen weiteren Rückschlag. Daheim kam das Team von Marco Rose gegen Heidenheim nur zu einem 2:2. Immerhin korrigierten die Sachsen den 0:2-Rückstand dank Toren von Lois Openda und Benjamin Sesko. Für Heidenheim war es der erste Punkt nach fünf Niederlagen in Folge.

