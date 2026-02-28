  1. Privatkunden
Bundesliga Punktgewinn für Fischer und Mainz – Bremen gewinnt Kellerduell

SDA

28.2.2026 - 18:12

Urs Fischer punktet weiter im Abstiegskampf
Keystone
Keystone

Mainz sammelt einen weiteren Punkt im Abstiegskampf der Bundesliga. Die Mannschaft von Urs Fischer kommt in Leverkusen zu einem 1:1.

Keystone-SDA

28.02.2026, 18:12

28.02.2026, 18:14

Sheraldo Becker brachte die Mainzer in der 67. Minute in Front und schien wieder einmal zu beweisen, was Teams des Schweizer Trainers Urs Fischer ausmacht. Eine unglaubliche Effizienz. Doch die Leverkusener sicherten sich dank Verteidiger Jarell Quansah mit einem späten Tor immerhin einen Punkt.

Auch die restlichen Partien vor dem Klassiker zwischen Dortmund und Bayern München standen im Zeichen des Abstiegskampfs. Werder Bremen gewann das Kellerduell gegen Schlusslicht Heidenheim hochverdient 2:0. St. Pauli verliess dank eines überraschenden Siegs bei Hoffenheim (1:0) die Abstiegsplätze. Und auch Borussia Mönchengladbach konnte sich dank eines späten Tores gegen Union Berlin (94.) etwas Luft verschaffen, bleibt aber im Kampf gegen den Abstieg gefordert.

Rangliste und Telegramme

Hoffenheim – St. Pauli 0:1 (0:1). – Tor: 45. Mathias Pereira Lage 0:1.

Werder Bremen – Heidenheim 2:0 (0:0). – Tore: 57. Milosevic 1:0. 97. Behrens (Eigentor) 2:0. – Bemerkungen: Werder Bremen ohne Schmidt (Ersatz). Heidenheim mit Stergiou (ab 46.).

Bayer Leverkusen – Mainz 05 1:1 (0:0). –... Zuschauer. – Tore: 67. Becker 0:1. 88. Quansah 1:1. – Bemerkungen: Bayer Leverkusen ohne Omlin (Ersatz). Mainz 05 mit Widmer (bis 81.).

Borussia Mönchengladbach – Union Berlin 1:0 (0:0). – Tor: 94. Diks (Penalty) 1:0. – Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi.

