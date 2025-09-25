  1. Privatkunden
Es geht um Millionen Pleite-Hertha verliert gegen Fredi Bobic vor Gericht

dpa

25.9.2025 - 13:51

Fredi Bobic spricht vor dem Landgericht Berlin mit seinen Anwälten Matthias Weidmann (l) und Maximilian Schmidt.
Fredi Bobic spricht vor dem Landgericht Berlin mit seinen Anwälten Matthias Weidmann (l) und Maximilian Schmidt.
Keystone

Fredi Bobic setzt sich vor Gericht durch: Die klamme Hertha muss Millionen zahlen. Doch der Rechtsstreit könnte noch weitergehen.

DPA

25.09.2025, 13:51

Im Millionenstreit mit Fussball-Zweitligist Hertha BSC hat Ex-Geschäftsführer Fredi Bobic vor Gericht einen Erfolg erzielt. Das Landgericht Berlin gab dem 53-Jährigen im Urkundenprozess mit einem Vorbehaltsurteil recht. Er erwirkte einen vorläufigen Vollstreckungstitel.

Hertha muss nun, wenn Bobic den Titel vollstreckt, 3,35 Millionen Euro brutto zahlen. Dazu kommen Zinsen, die die Gesamtsumme auf mehr als vier Millionen bringen dürften. Auch die Kosten für das Verfahren muss der Club tragen. Allerdings ist ein Nachverfahren möglich.

«Ich bin sehr glücklich, dass klares Recht gesprochen ist», sagte Bobic nach der Urteilsverkündung. «Ich wünsche mir, dass es jetzt vorbei ist. Es obliegt der Hertha, ob es jetzt vorbei ist.» 

Der Streit könnte noch weitergehen

Vollstreckt Bobic den Titel, müssen die Berliner 110 Prozent der Summe, die ihm zusteht, als Sicherheitsleistung bei Gericht hinterlegen. Die Hertha kann sich nach der nächsten juristischen Niederlage auch entscheiden, von einem Nachverfahren abzusehen und dem 53-Jährigen das Geld direkt zahlen. Das Nachverfahren würde als normaler Zivilprozess geführt werden, in dem alle Beweismittel zulässig sind.

Konkret hatte Bobic, der im Januar 2023 beim damaligen Bundesligisten gehen musste, auf Gehalt für Februar bis April 2023 sowie eine vertraglich festgelegte Abfindung gepocht. Eigentlich wollte er in dem Verfahren möglichst schnell den Vollstreckungstitel erzwingen, mit dem er die klamme Hertha zur Zahlung auffordern könnte. 

Doch das Verfahren zog sich zweieinhalb Jahre. Immer wieder sorgten unter anderem Befangenheitsanträge von der Hertha-Seite für eine Verzögerung.

Im Mai dieses Jahres hatte das Gericht auf Wunsch beider Seiten eine Einigung auf einen Vergleich in Höhe von 3,2 Millionen Euro vorgeschlagen. Hertha lehnte das Angebot dann nach Angaben von Bobic aber doch ab.

Der 53-Jährige hatte nach seiner ordentlichen und ausserordentlichen Kündigung in zwei Verfahren geklagt. Im zweiten Verfahren hatte das Landgericht der Klage von Bobic gegen die ausserordentliche Kündigung stattgegeben. Allerdings ging Hertha in Berufung. Hier gibt es noch keinen neuen Termin. Bobic ist mittlerweile Fussballchef beim polnischen Spitzenclub Legia Warschau.

«Senioren hatten jahrzehntelang Privilegien – jetzt jammern sie»
«Ich hätte nie gewollt, dass er stirbt» – Martin H. entschuldigt sich im Gerichtssaal
Kiews Drohnen zerstören zwei An-26-Transporter ++ Seedrohne explodiert an russischer Pier
Nationalrat kippt Witwenrente – und schliesst Senioren von AHV-Erhöhung aus
Das sind die besten und schlechtesten Gemeinden der Schweiz

Experte Petric vor YB-Spiel: «Panathinaikos hat einen Fehlstart hingelegt»

25.09.2025

Experte Petric vor YB-Spiel: «Panathinaikos hat einen Fehlstart hingelegt»

25.09.2025

Gygax hadert mit Millimeter-Entscheid: «Als Basler Spieler würde ich durchdrehen»

24.09.2025

Gygax hadert mit Millimeter-Entscheid: «Als Basler Spieler würde ich durchdrehen»

24.09.2025

Manzambi über Shaqiri: «Schön, konnte ich gegen eine Schweizer Legende spielen»

24.09.2025

Manzambi über Shaqiri: «Schön, konnte ich gegen eine Schweizer Legende spielen»

24.09.2025

Schmid: «Wir sind zu unerfahren – die 2 Gegentore sind unglaublich ärgerlich»

24.09.2025

Schmid: «Wir sind zu unerfahren – die 2 Gegentore sind unglaublich ärgerlich»

24.09.2025

Shaqiri crasht Manzambis Interview: «Er hat eine grosse Zukunft vor sich»

24.09.2025

Shaqiri crasht Manzambis Interview: «Er hat eine grosse Zukunft vor sich»

24.09.2025

Experte Petric vor YB-Spiel: «Panathinaikos hat einen Fehlstart hingelegt»

Experte Petric vor YB-Spiel: «Panathinaikos hat einen Fehlstart hingelegt»

Gygax hadert mit Millimeter-Entscheid: «Als Basler Spieler würde ich durchdrehen»

Gygax hadert mit Millimeter-Entscheid: «Als Basler Spieler würde ich durchdrehen»

Manzambi über Shaqiri: «Schön, konnte ich gegen eine Schweizer Legende spielen»

Manzambi über Shaqiri: «Schön, konnte ich gegen eine Schweizer Legende spielen»

Schmid: «Wir sind zu unerfahren – die 2 Gegentore sind unglaublich ärgerlich»

Schmid: «Wir sind zu unerfahren – die 2 Gegentore sind unglaublich ärgerlich»

Shaqiri crasht Manzambis Interview: «Er hat eine grosse Zukunft vor sich»

Shaqiri crasht Manzambis Interview: «Er hat eine grosse Zukunft vor sich»

Nachrichtenagentur berichtet. UEFA prüft Suspendierung Israels wegen Gazakrieg

Nachrichtenagentur berichtetUEFA prüft Suspendierung Israels wegen Gazakrieg

Abstoss falsch ausgeführt. Meppens Kapitän verschuldet mit Lapsus Pokal-Aus: «Das passiert mir einmal im Leben»

Abstoss falsch ausgeführtMeppens Kapitän verschuldet mit Lapsus Pokal-Aus: «Das passiert mir einmal im Leben»

YB ist heiss auf die Europa League. Fassnacht: «Wir sind den Fans und auch uns selbst etwas schuldig»

YB ist heiss auf die Europa LeagueFassnacht: «Wir sind den Fans und auch uns selbst etwas schuldig»

Lob vom Vorbild. Shaqiri crasht Manzambi-Interview: «Er hat eine grosse Zukunft vor sich»

Lob vom VorbildShaqiri crasht Manzambi-Interview: «Er hat eine grosse Zukunft vor sich»

Torlinientechnik entscheidet. Gygax über Millimeter-Pech: «Als FCB-Spieler würde ich durchdrehen»

Torlinientechnik entscheidetGygax über Millimeter-Pech: «Als FCB-Spieler würde ich durchdrehen»