Neuzugänge unter der Lupe Reif: «Jackson kein super Mittelstürmer» – «Bayern hat bei Woltemade richtig gehandelt»

Patrick Lämmle

4.9.2025

Reif über Bayern-Neuzugänge: «Jackson kein super Mittelstürmer

Reif über Bayern-Neuzugänge: «Jackson kein super Mittelstürmer

03.09.2025

Bayern München hat Nicolas Jackson von Chelsea verpflichtet, nachdem der anivisierte Transfer von Stuttgarts Nick Woltemade gescheitert war. Marcel Reif analysiert für blue Sport die Vorgänge.

Syl Battistuzzi

04.09.2025, 08:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bayern München hat Nicolas Jackson von Chelsea als kurzfristige Lösung im Sturm ausgeliehen, nachdem der (teure) Transfer von Nick Woltemade scheiterte.
  • Marcel Reif sieht Jackson nicht als Top-Stürmer, hält den Wechsel aber für nachvollziehbar angesichts des späten Zeitpunkts und der angespannten Kadersituation.
  • Den geplatzten Woltemade-Transfer bewertet Reif positiv für Bayern.
  • Die Münchner waren ausserdem auch an Antony interessiert. Der Brasilianer zog aber einen Verbleib bei Betis Sevilla vor.
Mehr anzeigen

Kurz vor Ablauf der Wechselfrist und nach einer Transfer-Saga voller Wendungen verpflichtete Bayern München den Stürmer Nicolas Jackson von Chelsea. Der deutsche Rekordmeister leiht den 24-Jährigen bis zum Ende dieser Saison aus.

«Wenn er der super Mittelstürmer wäre, dann hätte ihn Chelsea ja nicht gehen lassen», meint Marcel Reif. Der blue Sport Experte will aber nicht zu pessimistisch sein: «Manchmal ist ein Spieler an einem Ort ein anderer als anderswo. Sie werden etwas in ihm gesehen haben, das ihnen weiterhilft.»

Für Jackson müssen die Bayern kolportierte 15 Millionen Euro Leihgebühr sowie bei einem allfälligen Kauf 60 Millionen hinlegen. Für eine «Alternative zu Harry Kane eine Menge Holz», so Reif.  Die Kaufpflicht beim Senegalesen sei aber gebunden an eine sehr hohe Einsatzzahl, führt Reif aus. «Da wird er sich schon sehr gut durchsetzen müssen, sprich Kane sogar hin und wieder auf die Bank verdrängen», glaubt Reif. 

Nicolas Jackson nach dem Gewinn in der Conference League.
Nicolas Jackson nach dem Gewinn in der Conference League.
IMAGO/ZUMA Press Wire

«Woltemade noch keine 50 Millionen wert»

Nach den Abgängen von Thomas Müller (Vancouver Whitecaps), Leroy Sané (Galatasaray Istanbul) und Kingsley Coman (Al-Nassr) sowie der schweren Verletzung von Jamal Musiala habe aber ein offensiver Neuzugang im Pflichtenheft von Eberl gestanden. «Nur eine Leihe, sonst nichts – sie haben den Spieler bekommen, der jetzt noch auf dem Markt war», resümiert der 75-Jährige.

Dicke Luft in München?. Das sagt Marcel Reif zu den Rücktritts-Gerüchten um Max Eberl

Dicke Luft in München?Das sagt Marcel Reif zu den Rücktritts-Gerüchten um Max Eberl

Lange buhlte Bayern öffentlich um Nick Woltemade vom VfB Stuttgart. Der deutsche Nationalspieler wechselte am Ende aber für eine Ablöse von bis zu 90 Millionen Euro zu Newcastle United. Für den Klub von Fabian Schär sei das Geld «offenbar Portokasse» staunt Reif. Sie würden ja noch Plus machen, da sie mit dem Verkauf von Alexander Isaak noch 150 Millionen Liverpool kriegen.

Reifs Fazit: «Die Bayern haben völlig richtig gehandelt. Woltemade ist noch kein Spieler über 50 Millionen.» Immerhin werde der 23-Jährige seine Einsätze bekommen. «Woltemade wird in Newcastle spielen. Bei Bayern hätte er sich hinter Kane hinten anstellen müssen.»

Bayern war auch an Antony dran

Die Münchner jagten offenbar auch hinter dem brasilianischen Nationalspieler Antony hinterher, der einen laufenden Vertrag bei Manchester United besass, zuletzt aber leihweise bei Betis Sevilla spielte. Die Andalusier konnten sich aber mit United auf eine definitive Übernahme einigen. 

«Ich habe am Tag, bevor fast alles mit Betis fertig war, mit Bayern München gesprochen. Man bot mir 7 Millionen Euro netto pro Jahr. Aber ich habe Bayern abgelehnt und ihnen gesagt, dass ich Betis mein Wort gegeben habe», verriet der Teamkollege von Ricardo Rodriguez in einem Talk mit «El Partidazo da Cope».

Gerüchte um Rücktritt. Schmeisst Max Eberl bei Bayern München hin?

Gerüchte um RücktrittSchmeisst Max Eberl bei Bayern München hin?

