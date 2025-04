Reif über Situation um Müller: «Das macht keinen guten Eindruck» Offenbar kriegt Thomas Müller keinen neuen Vertrag mehr bei Bayern München. blue Sport Experte Marcel Reif blickt mit gemischten Gefühlen auf den nahenden Abschied der Klub-Ikone. 01.04.2025

Offenbar kriegt Thomas Müller keinen neuen Vertrag mehr bei Bayern München. blue Sport Experte Marcel Reif blickt mit gemischten Gefühlen auf den nahenden Abschied der Klub-Ikone.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Übereinstimmenden Medienberichten zufolge erhält Thomas Müller bei Bayern München keinen neuen Vertrag mehr.

Die Vereinsikone, die seit 2009 bei den Bayern-Profis spielt, steht damit vor dem Abschied. Marcel Reif sagt: «Ich wünsche mir für Thomas Müller ein anderes Ende seiner Fussball-Karriere.»

Für den blue Sport Experten ist klar, dass es auch um die Vertragssituationen von anderen Top-Spielern geht. Reif: «Irgendwann ist halt kein Geld mehr da.» Mehr anzeigen

Thomas Müllers Zeit bei Bayern München scheint sich dem Ende zuzuneigen – zumindest auf dem Platz. Wie die «Bild» und der «Kicker» übereinstimmend berichten, wird der im Sommer auslaufende Vertrag der Klub-Ikone nicht verlängert. Demnach hat Müller vergeblich auf ein Angebot der Vereinsseite gehofft.

«Mit Thomas Müller wird einer der Grössten der letzten Jahrzehnte die deutsche Fussballbühne verlassen», sagt Marcel Reif. «Er ist das Gesicht des grössten deutschen Fussballklubs. Dass das Ende dieser Karriere nicht geräuschlos abgeht, ist klar. Aber es tut richtig weh, wenn sich das noch lange hinzieht. Da muss sehr bald Klarheit rein.»

Für den blue Sport Experten ist klar, dass man auch in München und bei Müller selbst abwägen muss. «Wie viele Minuten bekommt er denn noch? Will er sich das antun auf der Ersatzbank? Und zu welchem Preis?», fragt sich Reif. Müller würde wohl auch in der nächsten Saison nicht mehr als ein Ergänzungsspieler sein und müsste mit Sicherheit eine Gehalteinbusse hinnehmen.

Thomas Müller ist seit dem Jahr 2000 bei Bayern München. Sein erstes Profispiel machte er in der Saison 2008/09. Keystone

«Ich finde es nicht respektlos, wenn man ehrlich miteinander umgeht. Die Frage ist nur, wann die Bayern begonnen haben, mit Müller vernünftig und offen zu reden», so Reif. «Passiert das jetzt erst? Und ist man überrascht, dass das nicht geräuschlos stattfindet? Das macht momentan keinen guten Eindruck.»

Hat sich Eberl verschätzt?

Sportvorstand Max Eberl hatte im Januar noch öffentlich gesagt, dass eine mögliche Verlängerung von Müllers Vertrag um ein Jahr «eine Sache von Sekunden» sei, wenn Müller dies wolle. Damals waren aber auch die Vertragssituationen mit anderen Top-Spielern wie Joshua Kimmich, Jamal Musiala oder Alphonso Davies noch offen. Sie haben nun alle verlängert.

«Irgendwann ist halt kein Geld mehr da. Uli Hoeness macht Druck. Ich glaube, dass Max Eberl heute in der Falle steckt», meint Reif. Eberl hätte sich wohl etwas verschätzt und die Situation auf die leichte Schulter genommen. «Die Bayern wollten mit dem Gehaltsgefüge runter – und das sollten sie auch.»

Gibt es doch noch die Chance auf ein Happy-End? «Die öffentliche Diskussion schadet dem Image des FC Bayern», sagt Reif. Wenn Themen wie der Respekt oder der vernünftige Umgang miteinander das Finanzielle überstrahlen, werde es unschön. Reif: «Der Druck im Kessel scheint zu steigen. Ich wünsche mir für Thomas Müller ein anderes Ende seiner Fussball-Karriere.»