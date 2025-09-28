  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bundesliga Remis zwischen Freiburg und Hoffenheim – Stuttgart gewinnt in Köln

SDA

28.9.2025 - 17:40

Luca Jaquez stand zum ersten Mal nach seinem Nasenbeinbruch wieder in der Startelf von Stuttgart.
Luca Jaquez stand zum ersten Mal nach seinem Nasenbeinbruch wieder in der Startelf von Stuttgart.
Bild: Keystone

Freiburg und Hoffenheim trennen sich in der 5. Runde der Bundesliga 1:1. Stuttgart dreht die Partie in Köln und rückt nach dem 2:1 auf Platz 5 vor.

Keystone-SDA

28.09.2025, 17:40

28.09.2025, 19:55

Beide Treffer im Baden-Derby fielen in der Startviertelstunde. Freiburg ging vor Heimpublikum bereits in der 3. Minute durch Verteidiger Lukas Kübler in Führung. Fisnik Asllani glich für die Gäste zehn Minuten später nach einem Missverständnis zwischen Vincenzo Grifo und Anthony Jung aus. Ohne den Schweizer Nationalspieler Johan Manzambi, der seine zweite Spielsperre absass, fehlte den Breisgauern in der Offensive die Ideen. Hoffenheim musste kurzfristig auf den erkrankten Albian Hajdari verzichten. Für beide Teams war es die erste Punkteteilung nach je zwei Siegen und Niederlagen.

Stuttgart drehte die Partie in Köln nach frühem Rückstand. Der ehemalige St. Galler Ermedin Demirovic verwandelte nach 28 Minuten einen selbst herausgeholten Penalty, Josha Vagnoman traf neun Minuten vor dem Ende auf Vorlage von Angelo Stiller. Bei Stuttgart stand Luca Jaquez erstmals seit seinem Nasenbeinbruch wieder in der Startaufstellung, Leonidas Stergiou fehlte weiterhin verletzt. Joël Schmied agierte bei Köln wie gewohnt von Anfang an. Beide Schweizer Verteidiger sahen die Gelbe Karte.

Telegramme und Tabelle:

Freiburg – Hoffenheim 1:1 (1:1). – Tore: 3. Kübler 1:0. 13. Asllani 1:1. – Bemerkungen: Freiburg ohne Ogbus (nicht im Aufgebot) und Manzambi (gesperrt). Hoffenheim ohne Hajdari (krank).

1. FC Köln – VfB Stuttgart 1:2 (1:1). – Tore: 4. Kaminski 1:0. 28. Demirovic (Penalty) 1:1. 81. Vagnoman 1:2. – Bemerkungen: 1. FC Köln mit Schmied (bis 85.). VfB Stuttgart mit Jaquez (bis 86.), ohne Stergiou (verletzt).

Meistgelesen

«Historischer Tag» für Eigentümer – Mieter fordern jetzt ihren Anteil
So hat deine Gemeinde heute abgestimmt
Rimoldi: «Spinner aus Corona-Bewegung» haben Abstimmung zu E-ID «sabotiert»

Videos aus dem Ressort

Urschrei im St. Jakob-Park: So jubelt FCL-Coach Frick über den Sieg in Basel

Urschrei im St. Jakob-Park: So jubelt FCL-Coach Frick über den Sieg in Basel

28.09.2025

Basel – Luzern 1:2

Basel – Luzern 1:2

Super League | 7. Runde | Saison 25/26

28.09.2025

Sion – Lausanne-Sport 0:0

Sion – Lausanne-Sport 0:0

Super League | 7. Runde | Saison 25/26

28.09.2025

Urschrei im St. Jakob-Park: So jubelt FCL-Coach Frick über den Sieg in Basel

Urschrei im St. Jakob-Park: So jubelt FCL-Coach Frick über den Sieg in Basel

Basel – Luzern 1:2

Basel – Luzern 1:2

Sion – Lausanne-Sport 0:0

Sion – Lausanne-Sport 0:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

«Ich kann loslassen». Völler kündigt seinen Rücktritt beim DFB per Ende 2028 an

«Ich kann loslassen»Völler kündigt seinen Rücktritt beim DFB per Ende 2028 an

«Schockierende Nachricht». Ex-Arsenal-Talent (21) kracht während Fussballspiel in Betonmauer und stirbt

«Schockierende Nachricht»Ex-Arsenal-Talent (21) kracht während Fussballspiel in Betonmauer und stirbt

Nach den MLS-Playoffs ist Schluss. Sergio Busquets kündigt Karriereende an

Nach den MLS-Playoffs ist SchlussSergio Busquets kündigt Karriereende an