Luca Jaquez stand zum ersten Mal nach seinem Nasenbeinbruch wieder in der Startelf von Stuttgart. Bild: Keystone

Freiburg und Hoffenheim trennen sich in der 5. Runde der Bundesliga 1:1. Stuttgart dreht die Partie in Köln und rückt nach dem 2:1 auf Platz 5 vor.

Keystone-SDA SDA

Beide Treffer im Baden-Derby fielen in der Startviertelstunde. Freiburg ging vor Heimpublikum bereits in der 3. Minute durch Verteidiger Lukas Kübler in Führung. Fisnik Asllani glich für die Gäste zehn Minuten später nach einem Missverständnis zwischen Vincenzo Grifo und Anthony Jung aus. Ohne den Schweizer Nationalspieler Johan Manzambi, der seine zweite Spielsperre absass, fehlte den Breisgauern in der Offensive die Ideen. Hoffenheim musste kurzfristig auf den erkrankten Albian Hajdari verzichten. Für beide Teams war es die erste Punkteteilung nach je zwei Siegen und Niederlagen.

Stuttgart drehte die Partie in Köln nach frühem Rückstand. Der ehemalige St. Galler Ermedin Demirovic verwandelte nach 28 Minuten einen selbst herausgeholten Penalty, Josha Vagnoman traf neun Minuten vor dem Ende auf Vorlage von Angelo Stiller. Bei Stuttgart stand Luca Jaquez erstmals seit seinem Nasenbeinbruch wieder in der Startaufstellung, Leonidas Stergiou fehlte weiterhin verletzt. Joël Schmied agierte bei Köln wie gewohnt von Anfang an. Beide Schweizer Verteidiger sahen die Gelbe Karte.

Telegramme und Tabelle:

Freiburg – Hoffenheim 1:1 (1:1). – Tore: 3. Kübler 1:0. 13. Asllani 1:1. – Bemerkungen: Freiburg ohne Ogbus (nicht im Aufgebot) und Manzambi (gesperrt). Hoffenheim ohne Hajdari (krank).

1. FC Köln – VfB Stuttgart 1:2 (1:1). – Tore: 4. Kaminski 1:0. 28. Demirovic (Penalty) 1:1. 81. Vagnoman 1:2. – Bemerkungen: 1. FC Köln mit Schmied (bis 85.). VfB Stuttgart mit Jaquez (bis 86.), ohne Stergiou (verletzt).