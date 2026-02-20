Urs Fischer holte mit seinen Mainzern einen Punkt im Heimspiel gegen den HSV. Bild: Keystone

Kein Sieger im Freitagsspiel der 23. Bundesliga-Runde: Das von Urs Fischer trainierte Mainz und Hamburg trennen sich 1:1.

Keystone-SDA SDA

Der FSV Mainz 05 hat im Abstiegskampf der Fussball-Bundesliga einen weiteren Befreiungsschlag verpasst und Trainer Urs Fischer zum 60. Geburtstag nicht mit einem Sieg beschenken können. Nadiem Amiri brachte die Mainzer kurz vor der Pause mit dem ersten gefährlichen Abschluss zwar in Führung. Nach einer guten Stunde glich der Hamburger SV durch einen abgefälschten Freistoss von Fabio Vieira aber aus.

Zum möglichen Schweizer Duell kam es nicht. Während aufseiten des HSV Miro Muheim 88 Minuten im Einsatz stand, fehlte bei den Mainzern Silvan Widmer wegen einer Gelbsperre.