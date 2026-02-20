  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bundesliga Kein Geschenk für Fischer: Remis zwischen Mainz und Hamburg

SDA

20.2.2026 - 22:43

Urs Fischer holte mit seinen Mainzern einen Punkt im Heimspiel gegen den HSV.
Urs Fischer holte mit seinen Mainzern einen Punkt im Heimspiel gegen den HSV.
Bild: Keystone

Kein Sieger im Freitagsspiel der 23. Bundesliga-Runde: Das von Urs Fischer trainierte Mainz und Hamburg trennen sich 1:1.

Keystone-SDA

20.02.2026, 22:43

20.02.2026, 22:52

Der FSV Mainz 05 hat im Abstiegskampf der Fussball-Bundesliga einen weiteren Befreiungsschlag verpasst und Trainer Urs Fischer zum 60. Geburtstag nicht mit einem Sieg beschenken können. Nadiem Amiri brachte die Mainzer kurz vor der Pause mit dem ersten gefährlichen Abschluss zwar in Führung. Nach einer guten Stunde glich der Hamburger SV durch einen abgefälschten Freistoss von Fabio Vieira aber aus.

Zum möglichen Schweizer Duell kam es nicht. Während aufseiten des HSV Miro Muheim 88 Minuten im Einsatz stand, fehlte bei den Mainzern Silvan Widmer wegen einer Gelbsperre.

Meistgelesen

«Urteil ist Gesetzlosigkeit des Gerichts»: JD Vance legt gegen Supreme Court nach
Curler jubeln über Bronze ++ Das sind alle Schweizer Medaillen-Helden
Boltigen feiert den dreifachen Olympiasieger Franjo von Allmen
Trump schiesst gegen Richter und kündigt weltweiten Zoll von zehn Prozent an
Das sagen Ökonomen zu Trumps Zoll-Schlappe

Videos aus dem Ressort

Stade Nyonnais – Aarau 1:1

Stade Nyonnais – Aarau 1:1

Challenge League | 23. Runde | Saison 25/26

20.02.2026

Carouge – Yverdon 2:2

Carouge – Yverdon 2:2

Challenge League | 23. Runde | Saison 25/26

20.02.2026

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Challenge League | 23. Runde | Saison 25/26

20.02.2026

Stade Nyonnais – Aarau 1:1

Stade Nyonnais – Aarau 1:1

Carouge – Yverdon 2:2

Carouge – Yverdon 2:2

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Rapperswil-Jona – Bellinzona 2:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Bundesliga. Augsburg feiert wichtigen Heimsieg

BundesligaAugsburg feiert wichtigen Heimsieg

Bundesliga. Bayern schlägt Bremen und ist wieder sechs Punkte voraus

BundesligaBayern schlägt Bremen und ist wieder sechs Punkte voraus

Bundesliga. Fischers Mainz bei Bayern-Verfolger Dortmund chancenlos

BundesligaFischers Mainz bei Bayern-Verfolger Dortmund chancenlos