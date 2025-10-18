Fabian Rieder läuft es bei Augsburg IMAGO/Sven Simon

Fabian Rieder reiht sich in der 7. Runde der Bundesliga unter die Torschützen ein. Dennoch muss sich Augsburg in Köln mit einem 1:1 begnügen. Siege feiern die Topteams Leipzig und Stuttgart.

Keystone-SDA SDA

Fabian Rieder traf bei Aufsteiger Köln in der 54. Minute per Penalty zum 1:1 für Augsburg. Für den 23-jährigen Offensivspieler war es im fünften Spiel für seinen neuen Arbeitgeber das zweite Tor – zudem gelangen ihm zwei Assists. Dennoch wurde nichts aus dem dritten Saisonsieg für Augsburg, da die mit dem Schweizer Verteidiger Joël Schmied angetretenen Gastgeber in der 76. Minute durch Said El Mala ausglichen.

Leipzig rückte dank einem 2:1-Sieg gegen den Aufsteiger Hamburg auf den 2. Tabellenplatz vor. Beide Tore für das Heimteam zum 1:0 (45.) und 2:1 (50.) schoss der Österreicher Christoph Baumgartner. Der Siegtreffer fiel zwei Minuten nach dem 1:1 von Albert Sambi Lokonga, der auf Vorarbeit des Schweizers Miro Muheim erfolgreich war.

Das drittklassierte Stuttgart feierte mit einem 3:0 bei Wolfsburg den vierten Sieg in Serie. Luca Jaquez spielte bei den Gästen in der Verteidigung durch.

Gleich sieben Tore gab es im Spiel zwischen Mainz und Bayer Leverkusen. Während sich Alejandro Grimaldo bei den Gästen als Doppel-Torschütze auszeichnete, kam Silvan Widmer bei Mainz nicht zum Einsatz.

Kurztelegramme

1. FC Köln – Augsburg 1:1 (0:0). – 50'000 Zuschauer. – Tore: 54. Rieder (Penalty) 0:1. 76. Saïd El Mala 1:1. – Bemerkungen: 1. FC Köln mit Schmied. Augsburg mit Zesiger (ab 85.) und Rieder (bis 85.).

Wolfsburg – VfB Stuttgart 0:3 (0:1). – 26'145 Zuschauer. – Tore: 35. Tiago Tomás 0:1. 55. Mittelstädt 0:2. 80. Stiller 0:3. – Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Jaquez, ohne Stergiou (nicht im Aufgebot).

Leipzig – Hamburger SV 2:1 (1:0). – 47'800 Zuschauer. – Tore: 45. Baumgartner 1:0. 48. Sambi Lokonga 1:1. 50. Baumgartner 2:1. – Bemerkungen: Hamburger SV mit Muheim, ohne Hefti (nicht im Aufgebot).

Mainz 05 – Bayer Leverkusen 3:4 (1:3). – 33'305 Zuschauer. – Tore: 11. Grimaldo (Penalty) 0:1. 24. Kofane 0:2. 34. Lee Jae-Sung 1:2. 45. Grimaldo 1:3. 71. Amiri (Penalty) 2:3. 87. Terrier 2:4. 90. Sieb 3:4. – Bemerkungen: Mainz 05 ohne Widmer (Ersatz).

Heidenheim – Werder Bremen 2:2 (0:0). – Tore: 50. Grüll 0:1. 67. Schimmer 1:1. 69. Stage 1:2. 83. Föhrenbach 2:2. – Bemerkungen: Werder Bremen ohne Schmidt (nicht im Aufgebot)

Rangliste/Resultate

7. Runde. Samstag: 1. FC Köln – Augsburg 1:1. Mainz 05 – Bayer Leverkusen 3:4. RB Leipzig – Hamburger SV 2:1. Wolfsburg – VfB Stuttgart 0:3. Heidenheim – Werder Bremen 2:2. Bayern München – Borussia Dortmund 18.30. – Sonntag: SC Freiburg – Eintracht Frankfurt 15.30. St. Pauli – Hoffenheim 17.30.

Rangliste: 1. Bayern München 6/18 (25:3). 2. RB Leipzig 7/16 (10:9). 3. VfB Stuttgart 7/15 (11:6). 4. Borussia Dortmund 6/14 (12:4). 5. Bayer Leverkusen 7/14 (16:11). 6. 1. FC Köln 7/11 (12:10). 7. Union Berlin 7/10 (11:14). 8. Eintracht Frankfurt 6/9 (17:16). 9. SC Freiburg 6/8 (9:9). 10. Hamburger SV 7/8 (7:10). 11. Werder Bremen 7/8 (11:16). 12. St. Pauli 6/7 (8:9). 13. Hoffenheim 6/7 (9:12). 14. Augsburg 7/7 (12:14). 15. Wolfsburg 7/5 (8:13). 16. Mainz 05 7/4 (8:14). 17. Heidenheim 7/4 (6:13). 18. Borussia Mönchengladbach 7/3 (6:15).