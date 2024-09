Rieder und Stergiou verdienen viel mehr als bisher bekannt war

Topverdiener Deniz Undav und Nationalspieler Fabian Rieder jubeln über den zwischenzeitlichen Ausgleich gegen Real Madrid. Bild: Jan Woitas/dpa

Am Sonntag schiesst Stuttgart dem BVB die Bude voll. Gregor Kobel muss den Ball fünf Mal aus dem Tor fischen. Drei Tage später veröffentlicht «Bild.de» die eigentlich geheimen Gehälter der VfB-Stars. Darunter jene von Fabian Rieder und Leonidas Stergiou.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 2023 fast noch Absteiger, spielt Stuttgart inzwischen in der Champions League und mischt auch in der noch jungen Saison 2024/25 in der Bundesliga vorne mit.

Drei Tage nach dem 5:1-Gala-Sieg gegen Dortmund veröffentlicht «Bild.de» nun die geheimen Gehälter der VfB-Stars. Demnach verdienen Fabian Rieder und Leonidas Stergiou viel mehr als bislang bekannt war.

Der derzeit verletzte Stergiou hat vergangene Saison gezeigt, wie wertvoll er für das Team ist. Neuzugang Rieder stellt Mehr anzeigen

Vergangene Saison wird Stuttgart sensationell Vize-Meister, dies, nachdem der VfB in der Vorsaison noch bis ganz zum Schluss gegen den Abstieg kämpft. In extremis rettet sich der VfB damals in die Relegation und setzt sich dort schliesslich souverän gegen den HSV durch.

Anderthalb Jahre später ist Stuttgart Champions-League-Teilnehmer statt Kellerkind. Das füllt die Vereinskasse und schlägt sich wenig überraschend auch auf die Gehälter aus.

Vor der Saison hat «capology» die Löhne sämtlicher Bundesliga-Spieler berechnet und ins Netz gestellt. Die 533 Kaderspieler der 18 Bundesligisten kamen gemäss dieser Berechnungen auf ein Gehaltsvolumen von 919 Millionen Euro. Das Durchschnittssalär in der obersten deutschen Spielklasse betrug gemäss diesen Angaben 1,73 Mio. Euro pro Jahr. Aufgrund einiger Sommer-Transfers hat es in der Summe einige Anpassungen gegeben, nicht aber bei den Akteuren, die bereits da waren.

Die von «Bild.de» veröffentlichten Gehälter der Stuttgarter liegen nun aber deutlich höher. Demnach verdient Nati-Spieler Fabian Rieder «etwas weniger» als 2 Millionen Euro. Laut «capology» sind es 1,1 Millionen. Der 22-Jährige hat bereits gezeigt, dass er sein Geld durchaus wert ist.

Bislang kam die Rennes-Leihgabe in sechs Spielen zum Einsatz, dabei hat er in der Liga schon einen Treffer erzielt und zwei vorbereitet. Nach dem Gladbach-Spiel, dem bislang einzigen in dem er in der Startelf stand, glänzt er mit zwei Assists und wird danach von Fans und Mitspielern gleichermassen gefeiert.

Teamkollege Ermedin Demirovc profitiert bei seinen beiden Toren gegen die Fohlen von Rieders Vorlagen. Zur ersten Torvorlage (Video unten) sagt er: «Das war Gareth Bale 2.0. Ich wusste gar nicht, dass er so schnell ist.» Und zur zweiten: «Das Tor gehört zu 80 Prozent ihm, ich mache da als Stürmer nicht mehr viel.»

Stergiou verdient rund 1,5 Millionen Euro pro Jahr

Noch krasser ist der Unterschied beim derzeit verletzten Leonidas Stergiou. Liegt sein Gehalt laut «Bild.de» bei rund 1,5 Millionen Euro pro Saison, so sind es gemäss «capology» lediglich 190'000 Euro. Der 22-Jährige erkämpfte sich vergangene Saison in der Rückrunde einen Stammplatz und wurde von Murat Yakin mit einem EM-Aufgebot belohnt. An der Endrunde wurde der Verteidiger dann auch in drei von fünf Spielen eingewechselt. In dieser Saison hat er allerdings aufgrund von Rückenproblemen alle bisherigen Spielen verpasst.

Topverdiener der Stuttgarter sind die beiden deutschen Nationalspieler Deniz Undav und Chris Führich. Beide kassieren laut «Bild.de» geschätzt etwas mehr als vier Millionen Euro jährlich. Bei Undav stimmt das Gehalt der beiden Portale (3,78 Millionen Euro laut «capology») einigermassen überein, bei Führich liegen die Angaben aber weit auseinander. Laut dem deutschen Boulevard-Blatt liegt er gut anderthalb Millionen höher.

Kobel verdient mehr als doppelt so viel wie Rieder und Stergiou zusammen

Wo die Wahrheit liegt, wissen letztlich nur die Lohnempfänger selbst – doch die werden sich hüten, öffentlich darüber zu sprechen. Die von «Bild» kolportierten Gehälter dürften aber näher dran sein an der Realität. Klar ist indes: Rieder und Stergiou müssen sich so oder so keine finanziellen Sorgen machen.

Dortmund-Goalie Gregor Kobel, der gegen Stuttgart fünf Tore kassierte, verdient übrigens rund 9 Millionen Euro pro Saison. Der 26-Jährige ist der mit Abstand bestverdienende Schweizer in der Bundesliga. Er verdient sich das Gehalt mit konstant starken Leistungen, selbst beim 1:5 gegen Stuttgart war er der beste Dortmunder und verhinderte mit einigen Paraden gar noch Schlimmeres. Zuvor hexte er den BVB in der Champions League auswärts gegen Brügge zum Sieg und wurde einmal mehr mit Lob überschüttet.

