Ein Tor von Fabian Rieder war nicht genug für den Augsburger Sieg gegen Stuttgart Keystone

Fabian Rieder trifft gegen seinen Ex-Klub. Der Schweizer Nationalspieler vom FC Augsburg sorgt beim 2:3 in Stuttgart für das 1:0 der Gäste.

Keystone-SDA SDA

Nachdem der ehemalige Basler Anton Kade und der Franzose Alexis Claude-Maurice an Stuttgarts Goalie Alexander Nübel gescheitert waren, erzielte Rieder im dritten Augsburger Versuch das 1:0 in der 9. Minute. Später ging Augsburg mit dem 2:1 erneut in Führung. Zum dritten Saisonsieg reichte es dem Team von Trainer Sandro Wagner aber nicht. Deniz Undav sorgte mit zwei Toren für die Wende der Stuttgart, für welche Rieder in der letzten Saison leihweise gespielt hatte.

Mit nur sieben Zählern nach zehn Runden ist das mit grossen Ambitionen in die Saison gestartete Augsburg punktgleich mit dem FC St. Pauli, der gegen Freiburg mit 1:2 die siebte Niederlage in Folge kassierte.