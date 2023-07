Tschüss Bayern, Servus Dortmund: Marcel Sabitzer spielt neu in Schwarzgelb. KEYSTONE

Marcel Sabitzer wechselt die Seiten. Statt für die Bayern läuft er ab kommender Saison für Borussia Dortmund auf. Mit den Borussen will er die Münchner ärgern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marcel Sabitzer wechselte jüngst von Bayern München zu Borussia Dortmund.

«Es ist reizvoll, die Seiten zu wechseln», sagt Sabitzer während seiner Vorstellung.

Der 29-jährige Mittelfeldspieler blickt auf die Zeit beim deutschen Rekordmeister zurück. Diese sei prägend, aber nicht immer positiv gewesen. «Trotzdem will ich sie nicht missen», hält Sabitzer fest. Mehr anzeigen

Es ist ein Transfer-Hammer: Marcel Sabitzer wechselt die Seiten und stösst auf die neue Saison hin von den Bayern zu Erzrivale Dortmund. Mit dem BVB will der 29-jährige Österreicher seinen alten Arbeitgeber ärgern.

«Es ist einfach reizvoll, wenn du die Seiten wechselst und vielleicht ein Bein stellen kannst», sagt Sabitzer bei seiner Vorstellung in San Diego im Rahmen der Amerika-Tour der Borussen.

«Die Zeit bei den Bayern war eine prägende, die nicht immer positiv war»

Über seine Zeit beim deutschen Rekordmeister sagt Sabitzer wie folgt: «Es hat bei Bayern Sachen gegeben, die mir nicht so gefallen haben. Aber ich habe diese Zeit nicht aus meinem Leben gelöscht. Es war ein Kindheitstraum von mir für den Verein zu spielen. Ich war als Kind sehr eng verbunden mit dem Verein», meint Sabitzer. «Ich bin durch Bayern München zu Manchester United gekommen und jetzt auch zum BVB. Deshalb war es eine prägende Zeit, die nicht immer positiv war. Trotzdem will ich sie nicht missen.»

Über die negativen Erfahrungen in München sagte Sabitzer nichts. «Das bleibt intern. Ich denke, wenn man meine Zeit dort verfolgt hat, kann man sich ein bisschen was denken. Es gibt aber kein schlechtes Wort von mir.»

«Ich will mich so präsentieren, wie ich es in Leipzig gemacht habe»

Er sei nicht mit der Motivation zu Dortmund gestossen, dass er sauer auf die Bayern sei. «Ich bin überzeugt von der Mannschaft, von dem Verein – die Fans, das Stadion, das ist beeindruckend. Ich will angreifen, ich will hier Spass haben, wieder in der Liga mich so präsentieren, wie ich es in der Vergangenheit in Leipzig gemacht habe.»

Sabitzer war im Sommer 2021 aus Leipzig nach München gewechselt. In der vergangenen Rückrunde spielte er auf Leihbasis für Manchester United. Sabitzer lief in 54 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister auf und erzielte dabei zwei Tore. Der Mittelfeldspieler unterschrieb einen bis zum 30. Juni 2027 gültigen Arbeitsvertrag. Über die Ablöse wurde nichts offiziell bekannt. Sie soll bei gut 20 Millionen Euro liegen.

Marcel Sabitzer will bei und mit Borussia Dortmund angreifen. dpa

dpa/lih