Der Österreicher Christoph Freund wird neuer Sportdirektor bei den Bayern. Imago

Bayern München regelt die Nachfolge von Hasan Salihamidzic in der sportlichen Leitung. Der Österreicher Christoph Freund wird Sportdirektor beim deutschen Rekordmeister.

Der 46-jährige Freund arbeitet seit acht Jahren in gleicher Funktion beim österreichischen Serienmeister RB Salzburg, zuvor war er dort bereits einige Jahre lang Sportkoordinator respektive Teammanager.

Freund wird seinen Posten bei den Bayern am 1. September und damit nach der Schliessung des aktuellen Transferfensters antreten. Er tritt in München die Nachfolge von Hasan Salihamidzic an, der zusammen mit Vorstandschef Oliver Kahn im packenden Meisterschaftsfinale Ende Mai entlassen worden war.

Freund besass in Salzburg noch einen bis 2026 gültigen Vertrag. Über eine mögliche Ablösesumme wurde nichts bekannt.

sda