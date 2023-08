48. Minute

Mehr Zunder als auf dem Spielfeld ist in den Rängen drin. Was die Bayern-Fans an Pyro-Material abfackeln, ist schon gewaltig. Auch die Werder-Fans zünden. Die Stadion-Speaker haben alle Hände voll zu tun. Obwohl eigentlich gesagt werden muss, dass Werder Bremen geladen aus der Halbzeitpause kommt. Sie setzen Bayern nun vermehrt unter Druck.