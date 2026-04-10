Verlängert bis 2031: die Dortmunder Identifikationsfigur Nico Schlotterbeck Keystone

Nach monatelangen Verhandlungen verlängert Nico Schlotterbeck seinen ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrag bei Borussia Dortmund.

Keystone-SDA SDA

Wie der Bundesliga-Zweite am Freitag mitteilte, ist das neue Arbeitspapier des 26-jährigen Innenverteidigers bis 2031 gültig.

Laut Medienberichten enthält der Kontrakt zudem eine Ausstiegsklausel zwischen 50 und 60 Millionen Euro. Schlotterbeck war im Sommer 2022 vom SC Freiburg zum BVB gewechselt und bestritt seither 155 Pflichtspiele für den Klub aus Nordrhein-Westfalen, bei dem mit Gregor Kobel auch der Schweizer Nationalgoalie unter Vertrag steht.