Bayern-Sportvorstand Max Eberl hat einen schwierigen Transfersommer hinter sich. Keystone

Die turbulenten Wochen an der Säbener Strasse hinterlassen offenbar Spuren: Laut einem Bericht der «TZ» soll Sportvorstand Max Eberl sogar über einen Rücktritt nachdenken.

Auch die «Bild»-Zeitung schreibt, dass es seit einiger Zeit rund um den deutschen Rekordmeister das Gerücht gebe, dass für Max Eberl im Oktober Schluss sein soll.

Hintergrund sind die zahlreichen Diskussionen im Klub. Kaum ein internes Detail bleibt geheim, gleichzeitig drängen die Klub-Bosse auf Sparmassnahmen – und fordern, dass künftig nur noch ein Spieler ausgeliehen werden darf.

Bei der jüngsten Sitzung des Aufsichtsrats habe Max Eberl laut der «TZ» durch sein Auftreten Zweifel aufkommen lassen, ob er weitermachen will. «Nicht jeder kann sich vollumfänglich mit dem knallharten Sparkurs von Präsident Herbert Hainer und den beiden Aufsichtsratsmitgliedern Uli Hoeness und Karl-Heinz Rummenigge identifizieren», schreibt die Zeitung.

Druck von Hoeness und Co.

Für Bayern-Präsident Herbert Hainer wäre ein Rücktritt des 50-Jährigen ein heikler Moment. Denn Finanzvorstand Michael Diederich verlässt die Bayern ebenfalls – übrig bliebe im Vorstand dann einzig Jan-Christian Dreesen.

Zusätzlichen Druck erzeugte Ehrenpräsident Uli Hoeness kurz vor Transferschluss: Gegenüber der «Süddeutschen Zeitung» betonte er: «Ich würde sehr dafür plädieren, den Kader noch aufzufüllen mit einem Leihspieler, der bis zum 30. Juni 2026 unter Vertrag genommen wird.»

Eberl selbst räumte ein: «Wir müssen kreativ werden. Das ist keine einfache Aufgabe auf dem Markt.» Am Ende gelang ihm zwar noch der Transfer von Wunschspieler Nicolas Jackson – die Diskussionen im Klub aber sollen damit nicht beendet sein.