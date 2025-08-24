Joël Schmied kann sich über den gelungenen Liga-Auftakt mit Köln freuen (Archivbild) Keystone

Joël Schmied darf mit seinem Debüt in der Bundesliga zufrieden sein: Köln gewinnt das Auswärtsspiel gegen Mainz 1:0.

Keystone-SDA SDA

In der 91. Minute sorgte Marius Bülter per Kopf dafür, dass der Aufsteiger zum Meisterschaftsauftakt jubeln konnte. Die Gäste hatten seit der 60. Minute in Überzahl gespielt, da Paul Nebel wegen einer Notbremse vom Platz geschickt wurde.

Besser hätte Schmieds erster Auftritt in der höchsten Liga Deutschlands kaum enden können. Der 26-Jährige, der im letzten Winter von Sion zu Köln gewechselt war, spielte über die volle Distanz in Kölns Dreier-Abwehrkette.

Auf der Gegenseite gehörte Silvan Widmer zu den Geschlagenen. Der 32-Jährige wurde in der 65. Minute von Trainer Bo Henriksen eingewechselt, als sein Team bereits in Unterzahl agieren musste.