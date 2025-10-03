Hat einen guten Lauf: Joël Schmied mit dem 1. FC Köln. Bild: Keystone

Said El Mala beschert dem 1. FC Köln mit dem Berner Verteidiger Joël Schmied einen Sieg bei Hoffenheim.

Keystone-SDA SDA

Superdribbler Said El Mala hat den 1. FC Köln nach zwei Niederlagen in Serie wieder zu einem Sieg in der Bundesliga geführt. Beim 1:0 bei der zuvor punktgleichen TSG Hoffenheim erzielte Kölns Jungstar in der 16. Minute das Tor des Tages vor 30'150 Zuschauern in der ausverkauften Sinsheimer Arena.

Zumindest für eine Nacht belegt der Aufsteiger, bei dem Joël Schmied in der Dreier-Abwehr durchspielte, mit zehn Punkten als Vierter einen Champions-League-Platz. Hoffenheim muss den Blick nach dem dritten sieglosen Spiel in Serie dagegen nach unten richten.