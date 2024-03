Florian Wirtz nach dem 3:2-Sieg über Freiburg im Gespräch mit seinen Eltern. IMAGO/Sportfoto Rudel

Im Spiel in Freiburg läuft für Florian Wirtz fast alles rund. Nach dem Schlusspfiff wird er von einem Feldreporter auf eine Szene mit Oma und Opa angesprochen – ein Trugschluss: Es sind seine Eltern.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Bayer Leverkusen gewinnt gegen Freiburg mit 3:2. Leverkusens Shootingstar Florian Wirtz schoss das zwischenzeitliche 1:0 für die Werkself.

Nach dem Spiel wird Wirtz auf eine Szene angesprochen, die ihn mit zwei Personen zeigt. «Oma und Opa?» will der Feldreporter vom Spieler wissen. Wirtz entgegnet: «Nee, das sind tatsächlich meine Eltern.» Mehr anzeigen

Florian Wirtz von Bayer Leverkusen hat nach dem Auswärtssieg beim SC Freiburg eine kuriose Interview-Situation meistern müssen. Am Ende des Gesprächs mit DAZN-Feldreporter Mario Rieker wurde eine Szene eingeblendet, in der Wirtz mit zwei älteren Personen am Rand der Tribüne zusammenstand und sprach. «Schönes Bild von ihnen eingefangen, sie hatten heute Besuch. Ist das richtig? Oma und Opa?», fragte Rieker. Wirtz lächelte und antwortete: «Nee, das sind tatsächlich meine Eltern.»

Für ihn, aber vor allem für den Reporter des Streaminganbieters war es ganz offensichtlich eine unangenehme Situation. «Ah, oh Gott! Was für ein Fettnäpfchen von mir! Tut mir leid, liebe Grüsse an die Eltern auf jeden Fall», sagte Rieker und ergänzte: «Aber ich finde, sie sehen frisch aus.» Das kommentierte Wirtz mit «ja, ja». Vater Hans ist auch Berater des 20-Jährigen.

«Aus der Nummer komme ich nicht wieder raus», sagte Rieker berührt. Er bedankte sich bei Wirtz für das Gespräch und schickte dem Offensivspieler noch Glückwünsche zum 3:2 in Freiburg und dem Tor zum 1:0 (2.) hinterher. Wirtz und der Reporter gaben sich zum Abschluss die Hand.

dpa/lih