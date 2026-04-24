Bastian Schweinsteiger ist grosser Fan von Johan Manzambi. IMAGO/Sven Simon

Johan Manzambi wirbelt in der aktuellen Saison die Bundesliga auf. Auf den Nati-Star angesprochen gerät der deutsche Weltmeister Bastian Schweinsteiger bei «ARD» so richtig ins Schwärmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Rahmen des DFB-Pokalhalbfinals zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg lobt der ehemalige deutsche Nationalspieler Bastian Schweinsteiger Nati-Youngster Johan Manzambi.

Schweinsteiger bezeichnet den Schweizer als «Allrounder» und sagt: «Er weiss auf jedem Quadratmeter des Spielfelds, was zu tun ist.»

Darüber hinaus glaubt Schweinsteiger, dass Manzambi den SC Freiburg schon bald für einen anderen Verein verlassen könnte. Der Marktwert des Schweizers beträgt derzeit rund 35 Millionen Euro. Das wäre ein neuer Rekord-Verkauf für die Breisgauer. Mehr anzeigen

«Also er gefällt mir nicht nur optisch, sondern auch fussballerisch», scherzt Bastian Schweinsteiger bei der ARD-Übertragung des DFB-Pokalhalbfinals (via teleschau), als er von Moderatorin Esther Sedlaczek auf Nati-Star Johan Manzambi angesprochen wird.

Beim Schweizer in den Reihen der Freiburger gerät der deutsche Weltmeister so richtig ins Schwärmen: «Manzambi ist ein Allrounder. Er kann viel laufen, er ist technisch sehr gut, er kann dribbeln, er kann Tore schiessen», zählt Schweinsteiger auf – und weiter: «Er weiss auf jedem Quadratmeter auf dem Spielfeld, was zu tun ist. Er hat auch eine super Einstellung.»

Manzambi bald Freiburger Rekordtransfer?

Mit seinen Leistungen für die Breisgauer hat Manzambi bereits weit über die Landesgrenzen hinaus für Aufmerksamkeit gesorgt. Zuletzt wurde der 20-jährige Genfer mit zahlreichen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Unter anderem soll er auch das Interesse von Real Madrid geweckt haben.

Ein grosser Transfer des Schweizers im kommenden Sommer würde auch Schweinsteiger nicht überraschen. «Das ist so ein Spieler, wo ich mir sage: Weiss ich nicht, ob der im nächsten Jahr oder in zwei Jahren noch beim SC Freiburg spielt oder sogar eine Etage höher.»

Der Marktwert des Mittelfeldspielers liegt gemäss «Transfermarkt» aktuell bei 35 Millionen Euro. Das wären zehn Millionen mehr als die bisherigen Rekord-Verkäufe von Kevin Schade (25 Millionen Euro zu Brentford) und Merlin Röhl (Sommer 2026, 25 Millionen Euro zu Everton).

In Freiburg dürfte man sich aber noch einiges mehr erhoffen. Mit guten Auftritten für Murat Yakin und die Schweizer Nationalmannschaft an der WM in den USA, Kanada und Mexiko könnte Manzambi seinen Marktwert in den kommenden Monaten noch einmal deutlich nach oben treiben.

Yakin: «Ich sehe Manzambi eher auf den Aussenpositionen» 16.04.2026