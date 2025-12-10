Tatjana Haenni übernimmt den Posten als Chefin der Geschäftsführung bei RB Leipzig. KEYSTONE (Archivbild)

RB Leipzig beruft die Schweizerin Tatjana Haenni zur Vorsitzenden der Geschäftsführung. Die 59-Jährige tritt den Posten am 1. Januar 2026 an und wird damit als erste Frau einen deutschen Profi-Fussballklub führen.

DPA, Syl Battistuzzi dpa

Tatjana Haenni hat einen neuen Job. Nach dem Jahreswechsel wird die 59-jährige Bernerin in der Bundesliga arbeiten. Bei RB Leipzig wird sie Chefin der Geschäftsführung und übernimmt damit die Nachfolge von Oliver Mintzlaff, dem Unternehmens-Geschäftsführer von Red Bull, wie der Klub mitteilte.

Haenni, die sich über viele Jahre bei der FIFA und der UEFA für die Entwicklung der Sportart einsetzte, hatte 2018 die Aufgabe als Direktorin Frauenfussball beim Schweizerischen Fussballverband (SFV) übernommen und als erste Frau Einsitz in der Geschäftsleitung genommen. Sie setzte sich auf allen Ebenen für Gleichberechtigung ein und war eine der treibenden Kräfte hinter der Kandidatur des SFV zur Austragung der EM 2025 in der Schweiz.

Ende 2022 verliess Haenni (als Spielerin 23 Länderspiele) den SFV, um in New York als Sportdirektorin der amerikanischen Frauenliga NWSL zu arbeiten. Nun zieht es sie zurück nach Europa – mit der Aufgabe, Leipzig in der Erfolgsspur zu halten.

«Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe», sagte Haenni laut Mitteilung. «Ich kann es kaum erwarten, im Januar zu starten und den Club noch besser und intensiver kennenzulernen. Gemeinsam wollen wir den erfolgreich eingeschlagenen Weg weitergehen und unsere ambitionierten Ziele verwirklichen.»