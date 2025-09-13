  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sieg trotz Doppel-Rot Bayer-Coach Hjulmand: «Das war nicht geübt»

dpa

13.9.2025 - 09:42

Erfolgreiches Debüt: Kasper Hjulmand gewinnt das erste Spiel an der Seitenlinie von Leverkusen.
Erfolgreiches Debüt: Kasper Hjulmand gewinnt das erste Spiel an der Seitenlinie von Leverkusen.
KEYSTONE

Erstes Spiel, erster Sieg: Kasper Hjulmand feiert eine gelungene Premiere als Leverkusen-Trainer. Nach dem Sieg gegen Frankfurt sagt der Coach, was ihm besonders imponiert hat.

DPA

13.09.2025, 09:42

Bayer Leverkusens neuer Trainer Kasper Hjulmand hat nach seinem Premierensieg die Mentalität seiner Spieler gelobt. «Was sich heute wirklich gezeigt hat, war Charakter – sehr starker Charakter von unserer Mannschaft», sagte der 53-Jährige nach dem 3:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt.

Hjulmand-Einstand geglückt. Trotz Doppel-Rot gegen Leverkusen – Grimaldo versenkt Frankfurt mit zwei Freistössen

Hjulmand-Einstand geglücktTrotz Doppel-Rot gegen Leverkusen – Grimaldo versenkt Frankfurt mit zwei Freistössen

Bei dem Erfolg zum Auftakt des dritten Bundesliga-Spieltags wehrte sich Bayer 04 lange zu zehnt und am Ende sogar zu neunt gegen elf Frankfurter. «Das haben wir nicht geübt», sagte Hjulmand zur Unterzahl und schmunzelte.

Der Däne hatte erst am Mittwoch sein erstes Training bei der Werkself geleitet. Viel Zeit, taktische Feinheiten einzustudieren, war deshalb natürlich nicht. Seine Mannschaft erreichte Hjulmand trotzdem. «Er hat uns viel Vertrauen gegeben», sagte Offensivspieler Nathan Tella, der mit Doppeltorschütze Alejandro Grimaldo der auffälligste Leverkusener war.

Mehr Videos aus dem Ressort

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball.

20.06.2025

Meistgelesen

Swatch-Chef Hayek äussert sich erstmals zu Zoll-Uhr
«Sie haben keine Ahnung, was Sie gerade ausgelöst haben»
Russische Truppen schleichen erneut durch Tunnel nach Kupjansk

Videos aus dem Ressort

Xamax – Wil 3:1

Xamax – Wil 3:1

Challenge League | 7. Runde | Saison 25/26

12.09.2025

Carouge – Yverdon 2:1

Carouge – Yverdon 2:1

Challenge League | 7. Runde | Saison 25/26

12.09.2025

Stade Nyonnais – Stade-Lausanne 1:2

Stade Nyonnais – Stade-Lausanne 1:2

Challenge League | 7. Runde | Saison 25/26

12.09.2025

Xamax – Wil 3:1

Xamax – Wil 3:1

Carouge – Yverdon 2:1

Carouge – Yverdon 2:1

Stade Nyonnais – Stade-Lausanne 1:2

Stade Nyonnais – Stade-Lausanne 1:2

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Olympische Spiele. Abstimmung könnte laut Swiss Olympic Kandidatur durchkreuzen

Olympische SpieleAbstimmung könnte laut Swiss Olympic Kandidatur durchkreuzen

Reiten. Platz 3 für Steve Guerdat in Calgary

ReitenPlatz 3 für Steve Guerdat in Calgary

Reiten. Schweizer Springreiter Dritte beim Nationenpreis in Brüssel

ReitenSchweizer Springreiter Dritte beim Nationenpreis in Brüssel