Leverkusen-CEO Fernando Carro (rechts) will Granit Xhaka keinesfalls abgeben. imago

Kürzlich machten Gerüchte die Runde, wonach Granit Xhaka Leverkusen im kommenden Sommer verlassen und in die Türkei oder nach Saudi-Arabien wechseln könnte. Bayer-Boss Fernando Carro dementiert vehement.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wird Granit Xhaka Bayer Leverkusen im kommenden Sommer verlassen? Einem Medienbericht zufolge ist insbesondere Galatasaray Istanbul heiss auf den Nati-Captain.

Ein Transfer des Schweizers steht laut Leverkusen-CEO Fernando Carro aber nicht zur Debatte. Bei Bayer stehe im Sommer zwar ein Umbruch bevor, Xhaka sei aber kein Teil davon, sagt Carro.

Gerüchte gibt es auch um Florian Wirtz. Zu den Spekulationen des Starspielers sagt Carro: «Ich rechne damit, dass er bleibt.» Mehr anzeigen

Am Karfreitag liessen die Sky-Reporter Florian Plettenberg und Dennis Bayer aufhorchen, als sie berichteten, dass Galatasaray Istanbul den Versuch gestartet hat, Granit Xhaka von Bayer Leverkusen loszueisen und in die Türkei zu locken. Auch Klubs aus Saudi-Arabien sollen grosses Interesse an einer Verpflichtung des Nati-Captains haben, dessen Vertrag in Leverkusen noch bis 2028 läuft.

Es soll auch bereits einen ersten Austausch zwischen Xhaka, Galatasaray und einem Vermittler gegeben haben. Der 32-Jährige selbst hat bisher in der Öffentlichkeit zu den Gerüchten geschwiegen.

Nun hat sich aber Leverkusen-Boss Fernando Carro zu Wort gemeldet und am Rande des Laureus Awards in Madrid gesagt, dass es bei Bayer im Sommer einen «kleinen bis mittleren Umbruch» geben, Xhaka aber nicht Teil von diesem sein wird, wie der «Kicker» schreibt. Ein Abgang des Schweizers sei kein Thema. Auch der «Blick» zitiert Carro wie folgt: «Wir sind sehr zufrieden mit Xhaka. Wir planen nicht, ihn abzugeben.»

Tah geht – kann Wirtz gehalten werden?

Gemäss Sky will Xhaka seine Zukunftsentscheidung auch davon abhängig machen, wie das Team in der kommenden Saison aussehen wird. Ein grosser Faktor ist dabei Superstar Florian Wirtz, der von Europas Top-Klubs gejagt wird.

«Ich rechne damit, dass er bleibt», sagt Carro dem «Kicker» auf Wirtz angesprochen. Ein Angebot der Bayern soll es zumindest noch nicht gegeben haben. «Die Bayern haben sich mit uns nicht in Verbindung gesetzt. Von daher gibt es da kein Angebot der Bayern.»

Ein Abgang eines Stammspielers ist indes schon sicher. Jonathan Tah hat am Wochenende erklärt, dass er seinen auslaufenden Vertrag in Leverkusen nicht verlängern und den Klub im Sommer verlassen wird. Im Raum steht ein ablösefreier Wechsel zum FC Barcelona.

