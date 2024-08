Bayerns Harry Kane und Dortmunds Gregor Kobel müssen nicht am Hungertuch nagen. IMAGO/ActionPictures

Knapp eine Milliarde Euro an Gehältern wird in der Bundesliga ausgeschüttet. Mit Abstand am meisten verdienen kann man bei Bayern München. Wie viel die Schweizer absahnen, erfährst du hier.

Die 533 Kaderspieler der 18 Bundesligisten kommen gemäss Berechnungen von «capology» insgesamt auf ein Gehaltsvolumen von 919 Millionen Euro. Das Durchschnittssalär in der obersten deutschen Spielklasse beträgt 1,73 Mio. Euro pro Jahr.

Die Top 10 der bestbezahlten Spieler der Bundesliga in der Saison 24/25 wird angeführt von Harry Kane. Der englische Stürmer-Star kommt auf ein Brutto-Jahresgehalt von 25 Millionen Euro. Der 30-Jährige streicht also 480'769 Euro pro Woche ein.

Platz 2 gehört Teamkollege Manuel Neuer, der 38-jährige Goalie kassiert 21 Mio. Euro (403'846 Euro pro Woche). Thomas Müller ist mit 20,5 Mio. Euro (394'231 Euro pro Woche) ebenfalls auf dem Podest.

Die Ränge 4 bis 12 belegen ebenfalls allesamt Bayern-Spieler. Die deutschen Nationalspieler Leroy Sané (20 Mio. Euro), Joshua Kimmich (19,5 Mio. Euro), Serge Gnabry (18,87 Mio. Euro) und Leon Goretzka (18 Mio. Euro) werden von den Münchnern ebenso fürstlich entlohnt wie die ausländischen Fachkräfte Kingsley Coman (17 Mio. Euro), Matthijs de Ligt (16 Mio. Euro), Michael Olise (13,5 Mio. Euro) sowie Min-jae Kim (12 Mio. Euro) und Alphonso Davies (11,25 Mio. Euro).

Der erste Nicht-Bayern-Profi in der Rangliste ist Sébastien Haller, der von Borussia Dortmund 11 Mio. Euro erhält.

Die Top 20 der bestbezahlten Spieler in der Bundesliga Harry Kane / 25 Mio. € / Bayern München

Manuel Neuer / 21 Mio. € / Bayern München

Thomas Müller / 20,5 Mio. € / Bayern München

Leroy Sané / 20 Mio. € / Bayern München

Joshua Kimmich / 19,5 Mio. € / Bayern München

Serge Gnabry / 18,9 Mio. € / Bayern München

Leon Goretzka / 18 Mio. € / Bayern München

Kingsley Coman / 17 Mio. € / Bayern München

Mathiis de Ligt / 16 Mio. € / Bayern München

Michael Olise / 13,5 Mio. € / Bayern München

Min-jae Kim / 12 Mio. € / Bayern München

Alphonso Davies / 11,3 Mio. € / Bayern München

Sébastien Haller / 11 Mio. € / Borussia Dortmund

João Palhinha / 10 Mio. € (plus Boni) / Bayern München

Niklas Süle / 10 Mio. € (plus Boni) / Borussia Dortmund

Dayot Upamecano / 10 Mio. € / Bayern München

Serhou Guirassy / 9,5 Mio. € / Borussia Dortmund

Konrad Laimer / 9 Mio. € / Bayern München

Gregor Kobel / 9 Mio. € / Borussia Dortmund

Emre Can / 8 Mio. € / Borussia Dortmund Mehr anzeigen

So viel kassieren die Bundesliga-Schweizer

BVB-Goalie Gregor Kobel verdient 9 Millionen Euro – 19. Platz in der Gehaltstabelle der Bundesliga. Damit kassiert der 26-Jährige mehr als Nati-Captain Granit Xhaka, der in Leverkusen mit 4,15 Millionen Euro entgeltet wird (55. Rang). 3,5 Millionen Euro erhält Nico Elvedi von Borussia Mönchengladbach (69. Rang). Noch 3 Millionen Euro sind es bei Teamkollege Jonas Omlin (77. Rang).

Edimilson Fernandes verdient in Mainz 1,98 Millionen Euro (122. Rang) – mehr als Teamkollege Silvan Widmer (1,89 Mio. Euro – 128. Rang). Auf Rang 195 findet sich Fabian Rieder wieder. Der Ex-YB-Profi erhält von seinem neuen Arbeitgeber Stuttgart 1,1 Mio. Euro. Cédric Zesiger kassiert in Wolfsburg eine Million Euro (Platz 206).

Die Nati-Spieler Silvan Widmer und Edimilson Fernandes spielen zusammen bei Mainz. imago images/Passion2Press

Rubén Vargas (Augsburg) reiht sich mit 850'000 Euro auf Rang 226 ein. Frankfurts Neuzugang Aurèle Amenda erhält 640'000 Euro (Platz 277). Noah Loosli verdient in Bochum noch 370'000 Euro (Platz 339). Neo-Nationalspieler Leonidas Stergiou bekommt in Stuttgart einen Scheck in Höhe von 190'000 Euro (Rang 388).

Die Schweizer Gehaltstabelle in der Bundesliga Gregor Kobel (20.)/ 9 Mio. € / Borussia Dortmund

Granit Xhaka (56.) / 4,15 Mio. € / Bayer Leverkusen

Nico Elvedi (70.) / 3,5 Mio. € /Borussia Mönchengladbach

Jonas Omlin (78.). / 3 Mio. € / Borussia Mönchengladbach

Edimilson Fernandes (123.) / 1,98 Mio. € / Mainz

Silvan Widmer (129.) / 1,89 Mio. € / Mainz

Fabian Rieder (195.) / 1,1 Mio. € / Stuttgart

Cédric Zesiger (206.) / 1 Mio. € / Wolfsburg

Rubén Vargas (227.) / 850'000 € /Augsburg

Aurèle Amenda (278.) / 640'000 € / Eintracht Frankfurt

Noah Loosli (340.) / 370'000 € / Bochum

Leonidas Stergiou (389.) / 190'000 € / Stuttgart

Keine Angabe: Johan Manzambi und Bruno Ogbus / SC Freiburg Mehr anzeigen

