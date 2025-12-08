Der FSV Mainz 05 hat am Sonntag Urs Fischer als Trainer verpflichtet. Der 59-Jährige tritt die Nachfolge von Bo Henriksen an und erhält einen Vertrag bis 2028.

Fischer hatte zuletzt bis November 2023 den Ligarivalen Union Berlin gecoacht und war seit der Trennung vereinslos. Gleich zum Jahresauftakt am 10. Januar gibt es für Fischer ein Wiedersehen an der Alten Försterei.

Am Donnerstag in der Conference League steht für Fischer beim polnischen Club Lech Posen das erste Pflichtspiel als Mainzer Coach an.

Nur ein Saisonsieg in der Bundesliga unter Vorgänger Henriksen

Hauptaufgabe wird aber sein, das Schlusslicht aus dem Tabellenkeller der Bundesliga zu führen und den Abstieg nach 17 Spielzeiten im Oberhaus zu verhindern. An den ersten zwölf Spieltagen holten die 05er unter Henriksen nur einen Sieg.

Fischers Bundesliga-Debüt als Mainz-Coach in München

Die erste Aufgabe in der Bundesliga könnte aber kaum kniffliger sein: Nach dem Europapokal-Spiel in Posen sind die Mainzer am Sonntag um 17.30 Uhr beim Meister und Leader Bayern München zu Gast.

«Es gibt keine einfachen Aufgaben im Fussball, aber genau das macht es auch interessant», sagte Fischer über seinen neuen Job und fügte hinzu: «Ich freue mich auf die Herausforderung und bin davon überzeugt, dass wir das Ruder als Team rumreissen werden.»

Fischer führte Union in die Champions League

Fischer war von Sommer 2018 bis zur Trennung vor etwas mehr als zwei Jahren Coach des 1. FC Union. Er prägte die erfolgreichste Ära der Club-Geschichte. 2019 führte er die Berliner erstmals in die Bundesliga. Nach dem Klassenerhalt in der ersten Saison zog Union dreimal in Folge ins europäische Geschäft ein, 2023 sensationell in die Champions League.

Mit seiner bescheidenen und pragmatischen Art war Fischer äusserst beliebt. Fussballerisch definierten sich die Köpenicker unter ihm über grosse Disziplin und mannschaftliche Geschlossenheit. Nach einer langen Negativserie trennten sich die Eisernen und der Coach einvernehmlich.

Seitdem war Fischer, der zuvor auch erfolgreich in seiner Heimat unter anderem beim FC Zürich und beim FC Basel arbeitete, zwar bei einigen Clubs im Gespräch, blieb aber zunächst ohne neuen Trainerjob.