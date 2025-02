Can Uzun gehörte zu den Frankfurter Torschützen Keystone

Die Eintracht Frankfurt festigt ihren Platz in den Top 3 der Bundesliga. Die Hessen gewinnen in der 22. Runde daheim gegen Schlusslicht Holstein Kiel problemlos 3:1.

Nach drei Unentschieden in Folge sorgten Hugo Larsson (18.), Tuta (37.) und Can Uzun (60.) für den Sieg der in diesem Jahr in der Meisterschaft ungeschlagenen Frankfurter. Kurz vor der Pause vergab Hugo Ekitiké mit einem verschossenen Penalty ein mögliches weiteres Tor der Gastgeber.

Aurèle Amenda blieb auf der Ersatzbank. Der Schweizer Verteidiger der Eintracht wartet seit überstandener Knieverletzung weiter auf seine ersten Einsatzminuten seit Anfang November.

In der Tabelle liegt die Eintracht Frankfurt fünf Punkte vor dem viertplatzierten RB Leipzig.

Telegramme und Tabelle:

Werder Bremen – Hoffenheim 1:3 (1:2). – Tore: 7. Nsoki (Eigentor) 1:0. 28. Stach 1:1. 44. Bischof 1:2. 63. Orban 1:3.

Eintracht Frankfurt – Holstein Kiel 3:1 (2:0). – 57'700 Zuschauer. – Tore: 18. Larsson 1:0. 37. Tuta 2:0. 60. Uzun 3:0. 73. Porath 3:1. – Bemerkungen: 45. Dähne (Holstein Kiel) hält Penalty von Ekitiké. Eintracht Frankfurt ohne Amenda (Ersatz).

Die weiteren Spiele der 22. Runde. Freitag: Augsburg – RB Leipzig 0:0. – Samstag: VfB Stuttgart – Wolfsburg 1:2. Union Berlin – Borussia Mönchengladbach 1:2. Bochum – Borussia Dortmund 2:0. St. Pauli – SC Freiburg 0:1. Bayer Leverkusen – Bayern München 0:0. – Sonntag: Heidenheim – Mainz 05 19.30.