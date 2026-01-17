Emre Can verwertete tief in der Nachspielzeit einen Penalty zum Sieg gegen St. Pauli Keystone

Borussia Dortmund feiert in der 18. Bundesliga-Runde einen emotionalen Heimsieg. In der Nachspielzeit trifft Emre Can zum 3:2 gegen St. Pauli.

Ein Foul am äussersten Rand von St. Paulis Strafraum rettete Borussia Dortmund den Samstagnachmittag. Den fälligen Penalty verwertete Emre Can in der 95. Minute zum 3:2 und liess die Aufholjagd von St. Pauli vergessen. Die Hamburger hatten zuvor durch James Sands und Ricky-Jade Jones, der später den entscheidenden Elfmeter verursachte, ein 0:2 wettgemacht. Der Schweizer Nationalkeeper Gregor Kobel war zweimal ohne Abwehrchance.

Neben Penaltyschütze Can konnte sich vor allem auch der in den ersten beiden Spielen des Jahres nur spärlich eingesetzte Karim Adeyemi beim BVB in den Vordergrund spielen. Dem 23-Jährigen gelangen ein schöner Assist zum 1:0 von Julian Brandt (45.) und der Treffer zum 2:0 (54.).

Das drittplatzierte Hoffenheim kam zum sechsten Heimsieg in Folge. Beim 1:0 gegen Leverkusen war der ehemalige Basler Wout Burger der einzige Torschütze. Nach neun Minuten landete ein wohl als Flanke gedachter Freistoss herrlich im gegnerischen Tor.

Einen Rückschlag gab es für Urs Fischer mit Mainz 05. Die auf dem vorletzten Platz liegenden Mainzer mit Captain Silvan Widmer brachten beim 1. FC Köln (1:2) eine 1:0-Pausenführung nicht über die Zeit. In der zweiten Halbzeit sorgte der eingewechselte Ragnar Ache mit seinen zwei Toren (57. und 85.) für die Wende. Für Fischer war es im siebten Spiel die erste Niederlage als Mainzer Trainer.