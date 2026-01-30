  1. Privatkunden
Toppmöller-Nachfolger gefunden Spanier Riera wird Trainer von Amenda bei Frankfurt

SDA

30.1.2026 - 19:41

Albert Riera steht aktuell noch beim slowenischen Leader NK Celje an der Seitenlinie
Albert Riera steht aktuell noch beim slowenischen Leader NK Celje an der Seitenlinie
Keystone

Der neue Trainer beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt, dem Team des Schweizer Verteidigers Aurèle Amenda, heisst Albert Riera. Der Spanier ist der Nachfolger des freigestellten Dino Toppmöller

Keystone-SDA

30.01.2026, 19:41

30.01.2026, 19:46

Der 43-jährige Riera, der während seiner Aktivzeit unter anderem für Manchester City, Liverpool und Galatasaray Istanbul spielte, wird seine Arbeit in Frankfurt allerdings erst Anfang nächster Woche aufnehmen. Am Sonntag steht der 16-fache spanische Internationale auf eigenen Wunsch noch einmal als Trainer des slowenischen Cupsiegers und aktuellen Leaders NK Celje im Spitzenspiel gegen NK Maribor an der Seitenlinie.

In Frankfurt, wo Riera einen bis im Sommer 2028 gültigen Vertrag unterschrieben hat, soll er den aktuellen Abwärtstrend stoppen. Von den letzten elf Spielen gewann der Champions-League-Teilnehmer nur eines und offenbarte dabei insbesondere in der Defensive Schwächen.

Beat Hefti: «Darum fahren wir im Bob der Konkurrenz nur noch hinterher»

Beat Hefti: «Darum fahren wir im Bob der Konkurrenz nur noch hinterher»

Beat Hefti und sein Vergleich mit Cristiano Ronaldo

Beat Hefti und sein Vergleich mit Cristiano Ronaldo

Beat Hefti: «Deshalb bin ich jetzt Bademeister»

Beat Hefti: «Deshalb bin ich jetzt Bademeister»

