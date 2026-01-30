Albert Riera steht aktuell noch beim slowenischen Leader NK Celje an der Seitenlinie Keystone

Der neue Trainer beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt, dem Team des Schweizer Verteidigers Aurèle Amenda, heisst Albert Riera. Der Spanier ist der Nachfolger des freigestellten Dino Toppmöller

Keystone-SDA SDA

Der 43-jährige Riera, der während seiner Aktivzeit unter anderem für Manchester City, Liverpool und Galatasaray Istanbul spielte, wird seine Arbeit in Frankfurt allerdings erst Anfang nächster Woche aufnehmen. Am Sonntag steht der 16-fache spanische Internationale auf eigenen Wunsch noch einmal als Trainer des slowenischen Cupsiegers und aktuellen Leaders NK Celje im Spitzenspiel gegen NK Maribor an der Seitenlinie.

In Frankfurt, wo Riera einen bis im Sommer 2028 gültigen Vertrag unterschrieben hat, soll er den aktuellen Abwärtstrend stoppen. Von den letzten elf Spielen gewann der Champions-League-Teilnehmer nur eines und offenbarte dabei insbesondere in der Defensive Schwächen.