Kiels Alexander Bernhardsson spielt gross auf (Archivbild) Keystone

Holstein Kiel stemmt sich gegen den Abstieg. Die Norddeutschen gewinnen auswärts gegen Augsburg 3:1 und können weiter hoffen, den Barrageplatz zu erobern.

Keystone-SDA SDA

Mann des Spiels war der Schwede Alexander Bernhardsson. Er holte den Penalty heraus, der zum 1:0 führte, und schoss die Tore zum 2:0 und 3:0 gleich selbst. Die Augsburger Abwehr machte keine gute Figur, der Schweizer Nationalspieler Cédric Zesiger wurde in der 54. Minute ausgewechselt.

Durch den ersten Sieg seit zwei Monaten rückten die Kieler wieder bis auf einen Punkt an Heidenheim heran, das derzeit den Barrageplatz belegt. Allerdings hat Holstein in den letzten beiden Runden mit dem Heimspiel gegen Freiburg und dem Auswärtsspiel in Dortmund ein schweres Programm vor sich.

Telegramm und Tabelle

Augsburg – Holstein Kiel 1:3 (0:2). – Tore: 25. Machino (Penalty) 0:1. 40. Bernhardsson 0:2. 51. Bernhardsson 0:3. 90. Mounié 1:3. – Bemerkungen: Augsburg mit Zesiger (bis 54.).