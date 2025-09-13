  1. Privatkunden
Bundesliga Spektakel in Wolfsburg, Manzambi fliegt vom Platz

SDA

13.9.2025 - 18:09

Der Freiburger Johan Manzambi sah spät die Rote Karte.
Imago

Dortmund gewinnt in der 3. Bundesliga-Runde in Heidenheim ohne Probleme. Wolfsburg verpasst den ersten Heimsieg seit Januar ganz knapp. Der Schweizer Johan Manzambi sieht Rot.

Dortmund kam mühelos zum 2:0 in Heidenheim. Das Team um Goalie Gregor Kobel dominierte gegen die bereits nach 22 Minuten und der Roten Karte gegen den Georgier Budu Sivsivaze nur noch zu zehnt spielenden Gastgeber deutlich. Serhou Guirassy und Maximilian Beier trafen vor der Pause.

In Wolfsburg konnten die Fans den 80. Geburtstag ihres VfL nicht mit dem ersten Heimsieg seit dem 14. Januar feiern. Beim spektakulären 3:3 gegen den 1. FC Köln konnte der Aufsteiger zweimal in der Nachspielzeit ausgleichen: in der 91. Minute durch Isak Johannessen (zum 2:2) und in der 104. Minute durch Jakub Kaminski (zum 3:3). Der eine Punkt war verdient für das Team mit dem Schweizer Joël Schmied, der mit einem Foul dafür verantwortlich war, dass das 2:1 der Kölner unmittelbar vor dem zweiten Treffer der Wolfsburger (65.) nicht zählte.

Die Zuschauer kamen trotz des verpassten Sieges und des vorerst noch nicht eingesetzten Neuzugangs Christian Eriksen auf ihre Kosten. Wegen zweier Unterbrüche, einer Gewitterfront und einer von den Tribünen kommenden grünen Rauchwolke, endete die um 15.30 Uhr angepfiffene Partie erst um 17.45 Uhr und lieferte Dramatik pur. Zwischen den beiden späten Kölner Ausgleichstreffern hatte Wolfsburgs Captain Maximilian Arnold mittels Freistoss getroffen (99.).

Für den Schweizer Nationalspieler Johan Manzambi gab es mit dem SC Freiburg drei Punkte. Seine eigentlich gute Leistung beim 3:1-Heimsieg gegen Stuttgart wurde durch eine Rote Karte abgewertet. In der 98. Minute leistete sich der Teenager ein unnötiges Foul, bei welchem er den Gegenspieler am Kopf traf. Zum Freiburger Matchwinner avancierte Igor Matenovic. Der Kroate traf nach seiner Einwechslung in der 78. Minute zweimal (zum 1:1 und 3:1).

Zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz kam Albian Hajdari. Der Verteidiger zeigte beim 4:2-Sieg der Hoffenheimer bei Union Berlin ein gutes Debüt, musste aber in der 78. Minute verletzt vom Platz.

