Bundesliga Spektakulärer Sieg für Manzambi mit Freiburg ++ HSV und Frankfurt teilen sich die Punkte

SDA

20.12.2025 - 17:43

Johan Manzambi (r.) kam in Wolfsburg zu einem schönen Sieg
Johan Manzambi (r.) kam in Wolfsburg zu einem schönen Sieg
IMAGO/Eibner

Johan Manzambi gewinnt mit Freiburg in der letzten Bundesliga-Runde in diesem Jahr ein Sieben-Tore-Spektakel in Wolfsburg. Der Schweizer Nationalspieler ist an den letzten beiden Treffern beteiligt.

Keystone-SDA

20.12.2025, 17:43

20.12.2025, 17:52

Manzambi leitete in der 71. Minute mit einem langen Einwurf das 3:3 ein, das der Niederländer Jenson Seelt mittels Eigentor erzielte. Das 4:3 fiel sieben Minuten später durch den von Manzambi in Szene gesetzten Derry Scherhant.

Für die Wolfsburger hatte vor dem Freiburger Doppelschlag der deutsche U21-Nationalspieler Dzenan Pejcinovic dreimal getroffen. Der Ersatz-Stürmer für den am Afrika-Cup teilnehmenden Ex-Luganese Mohamed Amoura erzielte seine ersten Tore überhaupt in der Bundesliga.

Die beiden Champions-League-Anwärter VfB Stuttgart und TSG Hoffenheim trennten sich im Baden-Württemberg-Duell ebenso 0:0 wie der FC Augsburg und Werder Bremen.

Der 1. FC Köln unterlag dem 1. FC Union Berlin durch einen späten Treffer 0:1. Bundesliga-Rückkehrer Hamburger SV und Eintracht Frankfurt trennten sich 1:1. Am Abend (18.30 Uhr) gibt es noch das Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und Bayer Leverkusen.

